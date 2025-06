Torres, che sfida per la panchina 

Il 24 agosto lo start in campionato, il 17 quello in Coppa Italia. La Lega Pro ha fissato le date, ma intanto la Torres cerca di stringere il cerchio per l'allenatore che sostituirà Alfonso Greco. Dovrà essere giovane ma già rodato e predisposto ad allenare un gruppo che avrà qualche Over 30 in meno e qualche Under 25 in più.

Il calderone della serie C e della serie B ogni giorno riserva qualche variazione. Si è raffreddata la pista che porta ad Andrea Chiappella, 37 anni, ma solo perché il tecnico della Giana Eerminio ha diversi club che lo seguono e tra questi la neopromossa Virtus Entella è decisamente la favorita. Il che vuol dire liberare il tecnico della promozione col primo posto, Fabio Gallo, 45 anni, che pure aveva un contratto sino al 2026.

Tra i più abbordabili per il budget non faraonico della Torres ci sono Massimo Donati, 44 anni, che ha fatto esperienza in Grecia con l'Athens Kallithea dopo le due stagioni a Legnago, e Antonio Buscè, 49 anni, che ha vinto la Coppa Italia col Rimini. Era circolato anche il nome di Alessandro Formisano, 34 anni, che si è messo in luce nella Pianese, ma su di lui c'è il pressing del Livorno. E' sempre libero Cristiano Lucarelli, 49 anni, ex Catania, potrebbe diventarlo Stefano Vecchi, 43 anni, che ha portato il Vicenza in semifinale quest'anno e in finale l'anno scorso.

La rosa

La scelta del nuovo allenatore è fatta pensando ad un ciclo di due-tre anni, dove l'obiettivo non può essere il primo posto e la promozione diretta – visto l'aumentato afflusso di squadre forti e con budget importanti – ma soprattutto la crescita di un gruppo che aumenti il valore individuale e collettivo già alla fine della stagione e soprattutto nel campioanto 2026/27. Del resto, basti ricordare che il Pescara ha ottenuto la promozione in serie B con una squadra dall'età media di 25 anni, con solo quattro Over 30, mentre ben undici sono i giocatori nati dal 2000 in poi utilizzati per almeno due terzi delle gare. La squadra rossoblù, giusto per capire, di Over 30 ne aveva ben undici tra i sedici più utilizzati.

Non a caso la Torres punta molto sul difensore Fabriani (classe 2001), il centrocampista Brentan (2002) e il trequartista Carboni (2004), che sta lavorando per risolvere definitivamente il problema fisico. Il centravanti Nanni è del 2000, mentre il centrocampista Nunziatini, che rientrerà dal prestito del Sestri levante, è del 2002. Occorrono però altri tre-quattro Under 25 (uno o due anche in prestito) per formare il giusto mix che consenta alla squadra di avere solidità da una parte e ampi margini di crescita dall'altra.

RIPRODUZIONE RISERVATA