Torres, che sfida a Campobasso 

Rossoblù molisano-americani contro rossoblù sassaresi. Lo stadio Molinari ospita alle 20.45 la sfida tra il Campobasso, fresco di promozione in serie C, e la Torres chiamata a replicare la grande stagione passata. La proprietà del club molisano è passata a Matt Rizzetta, americano nipote di italiani del sud emigrati. Fra i soci i coniugi Mark Consuelos e Kelly Ripa, conduttori di uno show mattutino negli Usa, dove a indossare la maglia del Campobasso è stato addirittura l'attore Ryan Reynolds, che spopola al cinema nel ruolo del supereroe Marve Deadpool. Curiosità a parte, non v'è dubbio che la proprietà americana sia ambiziosa: nel giro di due anni ha ottenuto la serie C e vuole tornare nella serie B come nei favolosi anni '80.

A proposito di ricordi, appena retrocessa la squadra molisana affrontò la Torres in C1: vittoria all'Acquedotto dei sassaresi con reti di Ennas e Zola, ma a Campobasso finì 3-0 per i padroni di casa. E anche nel campionato seguente, 1988/89, il Campobasso confermò di essere bestia nera dei rossoblù sassaresi quando gioca davanti al proprio pubblico.

L'avversaria

Il Campobasso è formazione molto ambiziosa, che ha rivoluzionato l'organico in estate affidandolo al veterano Braglia, specialista in promozioni. Proprio perché la squadra ha tanti giocatori nuovi e tanti giovani non è ancora al cento per cento, come dimostrano le sconfitte nelle trasferte sui campo di Arezzo e Pianese. Davanti al proprio pubblico però i molisani hanno battuto il Legnago Salus con reti nel dell'attaccante Di Stefano (doppietta due anni fa alla Torres col Gubbio) e dell'esterno albanese Haveri. Tra i pochissimi rimasti l'ecuadoriano Maldonado, centrocampista che sa dare assist e segnare e che, con D'Angelo, rappresenta una coppia di solidità ed esperienza in mezzo al campo. In attacco occhio a Forte, 13 gol l'anno scorso col Sestri Levante.Difficile capire invece quale sarà il modulo. Contro l'Arezzo il tecnico Braglia ha schierato il 4-3-3, contro il Legnago Salus e la Pianese ha messo un trequartista dietro le due punte, ma all'occorrenza può anche passare alla difesa a tre e un centrocampo più robusto.

Abbondanza

A parte il difensore Idda, la Torres dovrebbe presentarsi al completo, anche se potrebbe essere preservato qualche giocatore acciaccato. Dà ulteriore profondità alla panchina la disponibilità dei tre nuovi acquisti: il difensore Mecadante, il centrocampista Casini (ha debuttato nella ripresa di Pescara) e l'attaccante sanmarinese Nanni, che entra in competizione con Diakite come cambio. Conoscendo il tecnico Greco la formazione avrà al massimo una variazione rispetto a quella di Pescara, ma è anche la prima di cinque partite da disputare in quindici giorni, quindi il turnover sarà inevitabile.

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Zecca, Brentan, Mastinu, Guiebre; Varela, Fischnaller, Scotto.

RIPRODUZIONE RISERVATA