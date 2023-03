Torres, che peccato: perde con onore con la capolista 

Reggiana 1

Torres 0

Reggiana (3-5-2) : Venturi; Cauz (15’ st Rosafio), Rozzio, Rossi (32’ st Cigarini); Guglielmotti, Kabashi, Rossi, Vallocchia (10’ st Nardi), Guierbe; Lanini (32’ st Fiamozzi), Pellegrini (1’ st Montalto). In panchina Voltolini, Cigarini, Varela, Muroni, Cremonesi, Capone, Hristov, Sciaudone. Allenatore Diana.

Torres (3-5-2) : Garau; Antonelli Carminati (23’ st Girgi) Pinna; Fabriani (38’ st Scotto) Lora Urso Masala (23' st Scappini) Liviero; Saporiti Ruocco (36’ pt Omoregbe). In panchina Salvato, Carboni, Gianola, Bonavolontà, Campagna, Tesio. Allenatore Sottili.

Arbitro : Pascarella di Nocera Inferiore.

Rete : 17’ st Kabashi.

Note: ammoniti F abriani, Luciani, Venturi, Diana.

Reggio Emilia. Come all’andata la Reggiana sblocca la gara nel secondo tempo. La sconfitta 1-0 sul campo della capolista lascia pochi rimpianti. La Torres dà tutto quello che può con una formazione senza sei giocatori e troppi acciaccati dall’autonomia limitata. La differenza tecnica e di opportunità è tutta per la Reggiana, che fa anche 10-1 sui calci d’angolo.

Tattica

Cambia modulo il tecnico Sottili: difesa a tre con Carminati assente da una vita, Fabriani e Liviero sulle fasce e in avanti il trequartista Saporiti con Ruocco. Occasione rossoblù al 9’: scambio veloce a sinistra di Ruocco per Liviero che in area allarga troppo il diagonale, Fabriani non ci arriva. Al 15’ Reggiana pericolosa con la punizione di Lanini respinta da Garau e l’incornata di Cruz che finisce in rete, ma era fuorigioco. Incornata di Pellegrini al 31’ nell’area piccola: Garau in angolo.

Secondo tempo

Subito Urso intercetta e va via centrale: siluro bloccato in due tempi. Al 55’ Liviero in contropiede tocca dietro per Fabriani la cui conclusione (deviata) va sul palo. Ma la bandierina è alzata. Al 59’ diagonale di Kabashi per la Reggiana che Garau mette in angolo. Entra Rosafio per il tridente. Al 62’ Kabashi recupera su rinvio corto di Carminati e trova l’angolino per il vantaggio. Al 66’ incornata ravvicinata di Montalto che manca la porta. Palo al 77’ di Rosafio. All’86’ Garau si oppone a Guierbe, nel finale Lora salva a porta vuota.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata