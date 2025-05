torres, che disfatta con l’atalanta 

Atalanta U23 7

Torres 1

Atalanta U23 (3-4-2-1) : Vismara; Bergonzi, Del Lungo (36’ st Navarro), Ceresoli; Scheffer, Gyabua, Panada (31’ st Pounga), Bernasconi; De Nipoti (16’ st Cassa), Vavassori (16’ st Ghislandi); Vlahovic (31’ st Alessio). In panchina Pardel, Dajčar, Tornaghi, Berto, Masi, Comi, Artesani, Riccio, Lonardo. Allenatore Gamberini.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Dametto (1’ st Fabriani), Antonelli, Mercadante; Zecca (31’ st Zambataro), Mastinu, Brentan, Guiebre (31’ st Liviero); Fischnaller, Scotto (1’ st Varela); Nanni (25’ st Zamparo). In panchina Petriccione, Idda, Masala, Carboni, Casini, Giorico, Diakite. Allenatore Greco.

Arbitro : Mirabella di Napoli.

Reti : pt 25’, 38’ e 41’ Vavassori, 31’ Vlahovic; st 24’, 33’ e 48’ Cassa, 35’ Zamparo.

Note : ammoniti De Nipoti, Mastinu, Recupero 2’ pt-3’ st. Spettatori 990, da Sassari 206.

Caravaggio. La Torres scrive la storia, ma nel capitolo delle pagine nere: a Caravaggio l’Atalanta Under 23 umilia i rossoblù 7-1. Di fatto è già un’eliminazione dai playoff, anche se mercoledì è previsto il ritorno degli ottavi al “Vanni Sanna”. Ma la squadra sassarese dovrebbe vincere con 6 reti di scarto.

Fuori condizione

Serata storta a parte, agli spareggi per la Serie B i rossoblù di Greco sono arrivati malissimo come condizione fisica. Non basta il grande divario di età media (otto anni) per spiegare il perché i nerazzurri andassero a velocità doppia e Vavassori addirittura tripla.

Ci sono anche scelte iniziali inspiegabili, come quella di Dametto in difesa viste le difficoltà mostrate nelle ultime gare dal giocatore, e altre tattiche poco comprensibili: tre punte e Mastinu a centrocampo hanno indebolito il centrocampo, che infatti ha aiutato poco la difesa.

Avvio discreto e crollo

Non inizia neanche troppo male la Torres. Moduli a specchio, ma sulla fascia sinistra dell’Atalanta U23 le accelerazioni di Bernasconi e soprattutto Vavassori creano già scompiglio. Nessun accorgimento dei rossoblù e proprio la punta al 25’ sblocca il match: si libera di Dametto e incrocia alto in maniera imparabile per il vantaggio dei padroni di casa. Il raddoppio arriva al 31’: De Nipoti scatta e lascia dietro Mercadante, cross rasoterra da destra e Vlahovic appoggia comodo per il 2-0.

La ripresa

Nel secondo tempo entrano Fabriani e Varela, che con le sue accelerazioni mette in difficoltà la difesa bergamasca. Al 50’ grande punizione di Fischnaller diretta all’incrocio: Vismara vola e respinge. Al 53’ Vavassori passa in mezzo ad Antonelli e Fabriani e manca la porta di poco, mentre qualche minuto dopo è Zaccagno col piede a impedire la rete.

Al 63’ Zecca e Fischnaller provano a tirare in area ma vengono sempre chiusi dal portiere. L’Atalanta va ancora in gol al 69’ col neo entrato Cassa. Al 72’ cross di Mastinu e il neo entrato Zamparo stacca bene di testa ma la palla finisce sul palo. Al 78’ Del Lungo, il centrale difensivo, arriva sino al fondo destro e fa filtrare la palla che Cassa appoggia in rete. Zamparo realizza la sua prima rete in rossoblù all’80’: calcio d’angolo di Liviero e incornata precisa. In pieno recupero la terza rete di Cassa con un tiro a girare chiude la gara.

