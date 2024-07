Torres, cercansi attaccanti 

In settimana la Torres ha rinnovato con l'attaccante argentino Patricio Goglino, 23 anni, ma ancora non ha trovato il sostituto di Francesco Ruocco, che ha firmato per il Mantova. Certo, ci si aspetta una crescita di Foglino, utilizzato l'anno scorso sempre nei finali di partita, soprattutto al ritorno, con ben 22 presenze, Coppa Italia compresa. La partenza di Ruocco ha privato però la squadra rossoblù di un giocatore che aveva realizzato 12 reti, l'attaccante più proficuo, e quindi necessita un'altra punta che possa andare in doppia cifra. Possibilmente sotto i 30 anni, perché di giocatori esperti ci sono già Gigi Scotto, Manuel Fischnaller e Adama Diakite, ai quali è stato prolungato il contratto. L'unico altro giovane del reparto è Mohamed Sanat, 22 anni, che è stato utilizzato pochissimo. La Torres aveva fatto un pensierino su Ottar Magnus Karlsson, attaccante islandese di 27 anni, che il Venezia ha dato in prestito alla Vis Pesaro, dove ha segnato 10 gol, di cui 7 decisivi con un assist; ma da un paio di giorni sulla punta è iniziato il pressing della Virtus Entella, che ha ben altre disponibilità economiche.

Le trattative

Tra i nomi circolati, quelli che sembrano avere più chance di approdare a Sassari sono quelli di Roberto Biancu, centrocampista ex Primavera del Cagliari che si è svincolato dopo la retrocessione dell'Olbia, e di Gianmaria Zanandrea, difensore classe 1999, del Legnago, cresciuto nel settore giovanile di Vicenza e Juventus. Zanandrea ha però un altro anno di contratto e quindi occorrerebbe il versamento di un indennizzo. Si attende dunque un'accelerata sul mercato in questa settimana, visto che finora a parte i dodici giocatori ai quali è stato prolungato il contratto non c'è stato ancora alcun annuncio ufficiale di operazioni chiuse in entrata, mentre le uscite sono cinque: il difensore Rosi, il terzino sinistro Pinna, l'esterno sinistro Pelamatti, il centrocampista Kujabi e l'attaccante Ruocco. Restano ancora in sospeso il difensore Siniega, il centrocampista Cester (avuto in prestito dal Vicenza), il centrocampista Lora e soprattutto il portiere Zaccagno che si pensava venisse confermato già qualche giorno fa.

Academy Torres

A Cesenatico la Academy Torres si è aggiudicata il titolo nazionale Csi di calcio a 11 categoria Ragazzi. La giovane squadra rossoblù ha fatto percorso netto con una formazione composta per dieci undicesimi di ragazzi del 2011 e quindi più piccoli. Le finali sono iniziate giovedì con la sfida ai ragazzi della Stella Nascente di Acireale (Catania) e si sono concluse con la finale di ieri che ha visto l’Academy opposta all’Orpas Milano. Sei partite e altrettante vittorie per la squadra dell’accoppiata Derrú-Migheli con un bilancio di 20 gol segnati e appena 2 subiti.

