Torres, c’è l’Entella «Gara importante ma non decisiva» 

Sassari. «Importante sì, decisiva no». Lo ha chiarito con decisione il tecnico Alfonso Greco. Torres-Virtus Entella si gioca questo pomeriggio al “Vanni Sanna” e può cambiare il podio, visto che la squadra sassarese è seconda e la formazione ligure è terza due punti più sotto. In programma alla stessa l’Arezzo, quinta in classifica, riceve la capolista Pescara. Anche questa è una partita che può modificare la parte alta della graduatoria. «Ma siamo solo a novembre, di squadre forti ce ne sono e qualcuna ha anche speso più di noi probabilmente, quindi non dobbiamo pensare che sia scontato vincere sempre e dobbiamo anche capire che sino a marzo la classifica sarà ancora fluida. A meno che il Pescara non continui a vincere sempre».

L’avversaria

La squadra di Chiavari è stata capace di vincere due volte il campionato di Serie C, ha disputato qualche stagione in Serie B, sembrava potesse tornarci due anni fa ma arrivò seconda col Cesena alle spalle della Reggiana. Nella stagione passata invece è rimasta fuori dai playoff e anche questo dimostra quanto nel girone B sia difficile confermarsi. L’allenatore rossoblù evidenzia le caratteristiche dei rivali: «Sono una squadra solida, che ha preso giovani molto interessanti affiancati da veterani. Sono molto bravi nella fase di non possesso palla, come dimostra pure la seconda difesa del campionato». I liguri hanno incassato soltanto 9 reti, appena 3 in trasferta dove - come la Torres - non hanno mai perso: tre vittorie (Rimini, Spal e Perugia) e tre pareggi (Pianese, Pontedera e Sestri Levante). In attacco 4 gol per il centrocampista Guiu, 3 a testa per la punta Castelli e il ventenne Di Mario.

Senza Mastinu e Nanni

La Torres è priva del regista Mastinu, squalificato, con Brentan in vantaggio su Casini per sostituirlo. Un’assenza pesante, visto il rendimento elevato. Sarà quindi più che mai importante la spinta sulle fasce. «Ho ancora qualche dubbio di formazione, ma questo è positivo», ha detto Greco. Mancherà anche il centravanti Nanni, impegnato con la Nazionale di San Marino: ha realizzato il rigore del pari contro Gibilterra e giocherà domani contro il Liechtenstein. In panchina ci sono comunque Scotto e Goglino, mentre i dubbi riguardano le corsie esterne dove Zambataro e Guiebre sono leggermente favoriti su Zecca e Liviero.

La formazione

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto (Mercadante); Zambataro, Giorico, Brentan, Guiebre; Varela, Diakite, Fischnaller. Allenatore Greco.

