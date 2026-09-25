Torres, c’è il Vado per puntare in alto 

«L’entusiasmo c’è. Ora mettiamoci massima attenzione in una partita da non sottovalutare». Il tecnico Alfonso Greco preferisce puntare sull’aspetto positivo piuttosto che sulle tante assenze di una Torres che anche questo pomeriggio sarà incompleta. Soprattutto in difesa, visti gli infortuni di Zanandrea, Scaringi e Nunziatini. Si gioca alle 14.30 contro il Vado: sfida inedita perché la squadra ligure manca dalla Serie C praticamente dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana. Anche se in bacheca ha la prima Coppa Italia della storia del calcio nazionale, vinta nel 1922 dopo l’1-0 contro l’Udinese.

Sfida anche indecifrabile, dato che il Vado ha appena cambiato allenatore: ha esonerato Matteo Pastorino dopo le sconfitte in campionato e quella ai sedicesimi di Coppa Italia (3-0 contro lo Spezia, do you remember Torres?) e ha chiamato Giancarlo Riolfo, un veterano intravisto a Sassari nella stagione 2018/19 per le ultime sette giornate della Serie D. «Col fatto che hanno appena cambiato allenatore, non sappiamo come giocheranno. Sarà importante più che mai l’atteggiamento, così come a Forlì», sottolinea il tecnico Greco.

L’avversaria

I 4 punti attuali del Vado sono frutto dei risultati delle prime due giornate: vittoria casalinga contro l’Atalanta Under 23 per 2-0 e pareggio sul campo della Pianese. Poi il poker di sconfitte: 3-1 sul campo della Reggiana e 3-2 a Livorno, mentre in casa si è fatta superare 1-0 sia dal Campobasso che dal Pescara. Mister Pastorino aveva puntato sul 3-5-2, da vedere se lo stesso modulo verrà utilizzato dal neo tecnico Riolfo.

Non c’è alcun giocatore che abbia segnato finora più di una rete, mentre in porta si sono alternati il veterano Sala, 36 anni, e il ventenne Bellocci. Curiosità statistica: Finora il Vado ha sempre segnato nel primo tempo e mai nella ripresa, dove peraltro tende a subire pochissimo, appena 2 gol incassati.

Difesa obbligata

Giocatori contati nel reparto arretrato della Torres. Dove è scontata la conferma di Kebbeh, che ha fatto un ottimo esordio a Forlì. L’allenatore rossoblù puntualizza: «Che fosse un giocatore interessante lo avevamo detto, ma è stato comunque una sorpresa. Ora viene il difficile: confermarsi. Ha l’intelligenza e le qualità per farlo». Scaringi e Zanandrea riprenderanno ad allenarsi la settimana prossima, per Nunziatini il rientro non è a breve.

Dopo le tre partite in sette giorni, la squadra sassarese ha potuto svolgere la settimana tipo di allenamento: «Abbiamo fatto rifiatare i giocatori che sono stati utilizzati in tutte e tre le gare. Vedo armonia ed entusiasmo, dobbiamo continuare così e migliorare senza accusare cali di tensione durante le partite». Dovrebbe rientrare il trequartista Carboni, che difficilmente verrà utilizzato titolare ma come cambio può rappresentare un bel jolly. Dubbi invece sulle corsie esterne, dove Zecca e Corsinelli sembrano in vantaggio su Lunghi e Liviero.

Formazione Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Kebbeh, Antonelli, Berto; Zecca (Lunghi), Brentan, Mastinu, Corsinelli (Liviero); Di Stefano, Pennington; Scotto (Bunino). Allenatore Greco.

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