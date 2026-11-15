Assalto al terzo posto. Se nel posticipo di questa sera (fischio d’inizio alle 20.45) al “Renato Curi” la Torres vince, raggiunge sul gradino più basso del podio il Pescara, sorpassando il Grosseto. Il Perugia dal canto suo ha bisogno di un successo per rientrare in zona playoff. Gara quindi tra due squadre che non possono e non vogliono accontentarsi del pareggio. I rossoblù finora non hanno mai conosciuto il sapore di un’affermazione in trasferta, dove hanno raccolto 3 punti sui 18 a disposizione. Rendimento opposto a quello strepitoso del “Vanni Sanna” con 19 punti sui 21 totali. Il Perugia dal canto suo non ha finora avuto mezze misure davanti ai propri sostenitori: tre vittorie, sempre col minimo scarto, contro Ostiamare, Pineto e Reggiana, e tre sconfitte a opera di Vado, Spezia e Pescara.

Le chiavi tattiche

Il tecnico Diana è sostenitore come il collega Greco della difesa a tre. Cambiano solo centrocampo (a cinque o a quattro) e attacco (a due o a tre). Tra i pali il gigante polacco Zelezny, alto 193 centimetri, cresciuto nelle giovanili della Juventus. Come stranieri da menzionare anche il difensore bulgaro Papazov e l’attaccante olandese van Amersfoort.

Tra i giocatori più utilizzati i difensori Borsoi, Tozzuolo, Riccardi e Quirini il centrocampista albanese-italiano Kabashi (una sessantina di presenze in B come il collega di reparto Carriero) e Langella, gli attaccanti Sabbatani, ex Sorrento, e soprattutto Canotto, uno che ha fatto gol in Serie B con tante maglie diverse (Juve Stabia, Chievo, Frosinone, Reggina e Cosenza), mentre Cisco può fare sia l’esterno di centrocampo che l’ala.

A proposito di attacco, occhio alla propensione degli umbri a fare gol nell’ultimo quarto d’ora di una partita o nei minuti di recupero: ben 7 reti sulle 18 complessive realizzate. Da menzionare infine il centrocampista Riccardo Ladinetti, cresciuto nel Cagliari dalla squadra Giovanissimi sino alla Primavera e con qualche campionato anche a Olbia.