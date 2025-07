torres, c’è da lavorare 

Venezia 5

Torres 0

Venezia primo tempo (3-5-2) : Grandi; Schingtienne, Sverko (Korac dal 20’), Franjic; Nicolussi Caviglia,Compagnon, Perez, Busio, Haps; Fila, Casas.

Venezia secondo tempo (3-5-2) : Stankovic; Candela, Karachi, Franjic; Sagrado, Lella, Duncan, Doumbia, Biarkason; Adorante, Oristanio. Allenatore Stroppa.

Torres primo tempo (3-4-2-1) : Zaccagno, Biagetti, Antonelli, Fabriani; Zecca, Brentan, Mastinu, Zambataro; Carboni, Lunghi; Diakite.

Torres secondo tempo (3-4-2-1) : Petriccione; Stivanello, Idda, Mercadante; Lattanzio, Masala (C), Giorico, Nunziatini; Iovieno, Fois; Benin. Allenatore Pazienza.

Arbitro : Piccolo (Longarone).

Reti : pt 23’ e 46’ Casas, 38’ Fila, 40’ Korac; st 20’ Adorante.

Longarone. Il Venezia, che solo due mesi fa era in Serie A, rifila una cinquina alla ringiovanita Torres. Per i rossoblù doveva essere la seconda amichevole, ma quella col Padova prevista alcuni giorni fa è saltata per maltempo e così la gara di ieri al Comunale di Longarone è stato l’esordio dei rossoblù allenati da Pazienza. Per la squadra veneziana era la terza uscita dopo le vittorie su Real Vicenza (8-0) e Dolomiti Bellunesi (4-1).

Delusione

Questo il commento del tecnico dei sassaresi: «Un risultato brutto e fastidioso che rispecchia quanto visto in campo. Chiaro che c’erano un ritmo diverso nelle gambe e qualità fisica da categoria diversa, nell’uomo contro uomo ci schiacciavano e faticavamo a ripartire. Ma è altrettanto vero che si può fare molto di più, al di là del valore del Venezia». Il modulo per il momento sembra ricalcare quello utilizzato dal predecessore Greco: difesa a tre e centrocampo a quattro ma con due trequartisti dietro il centravanti (Diakite nel primo tempo, Benin nel secondo), anche se Lunghi può fare la seconda punta. A osservare bene le due frazioni di gioco, il centrocampo è il reparto che ha cambiato meno.

I difetti

La gara ha anche detto che la Torres è troppo leggera davanti: «Sono usciti tre attaccanti e quello è il reparto dove bisognerà intervenire sul mercato», ha sottolineato l’allenatore. In realtà le punte andate via sono cinque: dopo le partenze di Scotto, Varela, Fischnaller e Nanni c’è da registrare anche il rientro a Vicenza di Zamparo. Insomma, è rimasto soltanto Diakite.

La partita ha anche mostrato un “vecchio difetto” della squadra sassarese: la vulnerabilità sui calci da fermo. Il tecnico Pazienza sottolinea: «Abbiamo preso tre gol su cinque da calcio piazzato, dobbiamo lavorare molto per essere più sereni su queste situazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA