Torres, caduta senza fine 

Torres 0

Sambenedettese 2

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca (10’ st Carboni), Sala (35’ st Bonin), Brentan, Sheffer (10’ st Dumani); Di Stefano (22’ st Lunghi), Starita (10’ st Diakite), Musso. In panchina Marano, Petriccione, Fois, Biagetti, Masala, Zambataro, Idda. Allenatore Pazienza.

Sambenedettese (4-3-3) : Orsini; Zoboletti, Pezzola, Zini, Tosi; M. Tourè, Bongelli (22’ st Paolini), Candellori (35’ st Lulli); Konate (22’ st Marranzino), Eusepi (31’ st Sbaffo), N. Toure (35’ st Scafetta). In panchina Grillo, Cultraro, Chelli, Battista, Vesprini, Alfieri, Martines, Iaiunese. Allenatore Palladini.

Arbitro : Tropiano di Bari.

Reti : primo tempo 1’ Eusepi, 42’ Konate.

Note : ammoniti Sala, M. Toure, Lulli, Recupero 1’ primo tempo-6’ seconso tempo. Spettatori 2.968 (186 ospiti).

sassari. Terza sconfitta di fila per la Torres. La panchina dell’allenatore Michele Pazienza ora traballa, al di là della sua conferma di ieri da parte del club, perché l’attuale terzultimo posto è pericoloso, come evidenziato anche dai fischi a fine gara.

Al “Vanni Sanna” la Sambenedettese si è imposta 2-0 dominando un primo tempo in cui i rossoblù sono apparsi lenti, titubanti e sempre in difficoltà davanti alle ripartenze avversarie.

La partita

Palla al centro, fischio di inizio e la Sambenedettese va in gol dopo 40 secondi: affondo sulla destra e Konate serve Eusepi che da solo appoggia comodo. E dire che era stato segnalato come l’uomo da tenere d’occhio. La squadra sassarese non sa reagire: attacco quasi nullo e fase difensiva in affanno.

Al 42’ dopo altre due occasioni limpide gli ospiti ha raddoppiano con Konate, il più lesto ad avventarsi sul tiro di Eusepi respinto da Zaccagno.

La ripresa

Nel secondo tempo l’innesto di tre giocatori e il passaggio a una sorta di 4-4-2 riesce a dare più equilibrio alla Torres, che prende coraggio anche approfittando del calo di aggressività degli ospiti.

Negli ultimi 25 minuti almeno tre le opportunità: al 65’ di Stefano si schianta sul palo sinistro cercando di correggere il tiro-cross di Diakite, nel recupero Musso e Lunghi vengono ben contrastati in area piccola al momento del tiro. Inutili le proteste e la visione al Var per un contatto molto sospetto tra il portiere Orsini e Carboni.

