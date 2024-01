Torres, caccia al Cesena 

Sassari. È un Rimini affamato di punti quello che ospita oggi la vice capolista Torres alle 16,15. La squadra romagnola è reduce da tre sconfitte (Virtus Entella, Gubbio e Arezzo) che l’hanno fatta slittare fuori dalla zona playoff.

I rossoblù di Greco dal canto loro puntano soltanto alla vittoria per sperare di agganciare o superare la primatista Cesena che più tardi giocherà una gara altrettanto insidiosa a Ferrara contro la Spal, che nonostante il budget più ricco del girone si ritrova in zona playout.

Diakité convocato

All’andata la squadra sassarese ha vinto 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Diakité (prima rete dal dischetto di rigore), che aveva iniziato bene la stagione. Poi l’infortunio muscolare, la ricaduta e infine l’influenza hanno costretto l’attaccante a saltare oltre la metà delle partite. Il centravanti ritorna a disposizione ma andrà in panchina. Magari riassaggerà il campo nella ripresa, salvo ci sia bisogno di un giocatore più rapido e in quel caso l’indiziato per l’ingresso è Goglino che ha quasi sempre fatto molto bene nei pochi minuti avuti a disposizione.

Il tecnico Greco può contare su tutti gli effettivi, visto che non ci sono squalificati o infortunati, ma dovrebbe “fotocopiare” l’undici di partenza schierato contro la Recanatese. Forse l’unico dubbio riguarda la fascia sinistra col neo acquisto Zambataro che è piaciuto al suo ingresso nel secondo tempo e potrebbe andare al ballottaggio con Liviero. A destra sembra inamovibile Zecca, che si presenta nelle vesti dell’ex.

L’avversaria

Il Rimini propone la peggior difesa del torneo dopo quella dell’Olbia: 30 reti incassate, i galluresi ne hanno prese 31. In compenso tra le mura amiche ha rendimento doppio: 17 punti sui 23 conquistati finora. A Rimini la formazione allenata da Troise (subentrato a Raimondi) ha vinto cinque volte: col minimo scarto contro Carrarese, Fermana e Spal, 2-0 contro la Lucchese e 4-3 contro la Juventus Next Gen. Hanno invece fatto bottino pieno allo stadio Romeo Neri tre formazioni: Arezzo, Recanatese e Gubbio. Il bomber è Morra, che ha firmato finora 9 reti, 3 delle quali su rigore. Il modulo preferito dal nuovo tecnico prevede quattro difensori e tre centrocampisti, mentre in attacco la squadra ha giocato sia col tridente sia con un trequartista dietro le due punte.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu, Liviero (Zambataro); Ruocco; Fischnaller, Scotto.

