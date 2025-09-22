VaiOnline
Serie C.
23 settembre 2025 alle 00:25

Torres, caccia ai tre punti 

Oggi alle 18,30 contro la Juve Next Gen una sfida delicata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. Alla ricerca della serenità in classifica. Alla ricerca di quella vittoria che manca da quasi un mese. Oggi la Torres è di scena allo stadio Moccagatta di Alessandria contro la Juventus Next Gen per il sesto turno del campionato, il primo infrasettimanale. Si gioca alle 18,30 e sia l’orario sia le condizioni meteo sono meno pesanti del match di sabato scorso, giocato a Sassari con la Ternana e terminato in parità 1-1.

Con un solo punto di vantaggio sulla zona playout anche il pareggio è pericoloso per i rossoblù, tanto più che si incrociano alcune formazioni pericolanti. Ecco perché bisogna puntare a fare risultato pieno. Con coraggio e provando ad avere quella continuità di rendimento che finora è mancata in partite vissute a sprazzi.

Turnover

La squadra sassarese ha speso non poche energie contro gli umbri del tecnico Liverani e per il probabile turnover il tecnico Pazienza deve fare a meno di cinque giocatori, tutti infortunati. Tre fanno parte dell’ossatura principale: il portiere Zaccagno, il difensore Antonelli e il trequartista Mastinu. Due sono giovani: il difensore Stivanello e l’esterno Lattanzio. Oltretutto sabato si giocherà di nuovo, in quel caso contro l’Ascoli, e al massimo sarà recuperabile Antonelli, ma l’urgenza della classifica consiglia di dare tutto già oggi.

Cosa può cambiare nell’undici di partenza? Il centrocampista Giorico e l’esterno Zecca possono ritrovare il posto da titolare. Forse potrebbe partire da subito anche uno tra Bonin e Starita, per fare rifiatare Diakite. Sicuramente a gara iniziata troveranno posto Di Stefano, Brentan e Zambataro. Da capire se verrà finalmente dato spazio a Carboni, almeno come mezz’ala se non come regista.

L’avversaria

La Juve Next Gen è quinta a 8 punti. Ha pareggiato a Carpi (1-1), battuto il Livorno (2-1), pareggiato ad Ascoli (0-0), perso in casa con l’Arezzo (2-3 con autogol e poi rigore al 96’), vinto sul campo del Pineto 3-2 con una rete all’82’. Gli 8 centri sono stati realizzati da giocatori diversi. Il tecnico Brambilla ha a disposizione un organico di 21 anni di età media. L’unico veterano è la punta Simone Guerra, 36 anni, ex Feralpisalò e Vicenza.

Il modulo

Il modulo propone sempre la difesa a tre, mentre a centrocampo si varia con quattro giocatori e un triangolo offensivo con uno o due trequartisti, ma c’è stato spazio anche per il 3-5-2. Il gioco è abbastanza spregiudicato come indicano sia i gol segnati (8) che quelli incassati (7).

La formazione

Torres (3-5-2) : Zaccagno; Fabriani, Idda, Mercadante; Zecca, Sala, Brentan (Giorico), Lunghi, Nunziatini (Scheffer); Musso, Bonin (Starita).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero

Guerriglia a Milano Meloni: scene indegne

Decine di feriti e diversi fermi al corteo nel capoluogo lombardo Da Torino a Palermo: tutta l’Italia si mobilita per la Palestina 
Energia

Sei navi sorvegliano il Tyrrhenian Link

Ma i cittadini sono preoccupati: «Le nostre case vengono svalutate» 
Lorenzo Piras
Regione

Todde e Lai, confronto sul futuro dell’Isola: «Lavoreremo insieme»

A Villa Devoto il primo vertice dopo la staffetta alla guida del Pd 
Roberto Murgia
La lezione

«Difendiamo la diversità delle opinioni»

Mattarella ricorda agli studenti il prezzo pagato per la libertà di espressione 
Processo d’appello

Becciu ricusa il suo accusatore

Sì all’istanza contro il promotore di giustizia: deciderà la Cassazione vaticana 