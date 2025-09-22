Torres, caccia ai tre punti 

Sassari. Alla ricerca della serenità in classifica. Alla ricerca di quella vittoria che manca da quasi un mese. Oggi la Torres è di scena allo stadio Moccagatta di Alessandria contro la Juventus Next Gen per il sesto turno del campionato, il primo infrasettimanale. Si gioca alle 18,30 e sia l’orario sia le condizioni meteo sono meno pesanti del match di sabato scorso, giocato a Sassari con la Ternana e terminato in parità 1-1.

Con un solo punto di vantaggio sulla zona playout anche il pareggio è pericoloso per i rossoblù, tanto più che si incrociano alcune formazioni pericolanti. Ecco perché bisogna puntare a fare risultato pieno. Con coraggio e provando ad avere quella continuità di rendimento che finora è mancata in partite vissute a sprazzi.

Turnover

La squadra sassarese ha speso non poche energie contro gli umbri del tecnico Liverani e per il probabile turnover il tecnico Pazienza deve fare a meno di cinque giocatori, tutti infortunati. Tre fanno parte dell’ossatura principale: il portiere Zaccagno, il difensore Antonelli e il trequartista Mastinu. Due sono giovani: il difensore Stivanello e l’esterno Lattanzio. Oltretutto sabato si giocherà di nuovo, in quel caso contro l’Ascoli, e al massimo sarà recuperabile Antonelli, ma l’urgenza della classifica consiglia di dare tutto già oggi.

Cosa può cambiare nell’undici di partenza? Il centrocampista Giorico e l’esterno Zecca possono ritrovare il posto da titolare. Forse potrebbe partire da subito anche uno tra Bonin e Starita, per fare rifiatare Diakite. Sicuramente a gara iniziata troveranno posto Di Stefano, Brentan e Zambataro. Da capire se verrà finalmente dato spazio a Carboni, almeno come mezz’ala se non come regista.

L’avversaria

La Juve Next Gen è quinta a 8 punti. Ha pareggiato a Carpi (1-1), battuto il Livorno (2-1), pareggiato ad Ascoli (0-0), perso in casa con l’Arezzo (2-3 con autogol e poi rigore al 96’), vinto sul campo del Pineto 3-2 con una rete all’82’. Gli 8 centri sono stati realizzati da giocatori diversi. Il tecnico Brambilla ha a disposizione un organico di 21 anni di età media. L’unico veterano è la punta Simone Guerra, 36 anni, ex Feralpisalò e Vicenza.

Il modulo

Il modulo propone sempre la difesa a tre, mentre a centrocampo si varia con quattro giocatori e un triangolo offensivo con uno o due trequartisti, ma c’è stato spazio anche per il 3-5-2. Il gioco è abbastanza spregiudicato come indicano sia i gol segnati (8) che quelli incassati (7).

La formazione

Torres (3-5-2) : Zaccagno; Fabriani, Idda, Mercadante; Zecca, Sala, Brentan (Giorico), Lunghi, Nunziatini (Scheffer); Musso, Bonin (Starita).

