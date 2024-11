Torres, caccia ai tre punti 

Sassari. La vice capolista Torres prova a distanziare le inseguitrici. Nel match all’ora di pranzo (si gioca al “Neri” alle 12,30) la squadra sassarese cerca il sesto colpaccio di fila (in trasferta) a Rimini, dove in 65 anni ha gioito appieno solo una volta. Sarebbe un altro piccolo trofeo da appendere nella bacheca di una squadra che dall’anno scorso sta abbattendo tutti i record societari e che per il secondo campionato consecutivo vuole giocarsi le sue carte per lo storico approdo in Serie B.

Playoff

Il Rimini invece punta ai playoff, acciuffati l’anno scorso per il rotto della cuffia con un solo punto di vantaggio sull’undicesima posizione. Situazione sovrapponibile a quella attuale, dove gli spareggi promozione sarebbero garantiti solo dalla miglior classifica avulsa nei confronti della Pianese.

Il confronto

Anche i romagnoli del tecnico Buscé (ex centrocampista di Empoli e Bologna) propongono la difesa a tre, ma il centrocampo può essere a quattro come quello rossoblù o a cinque. Il Rimini segna col contagocce in casa: appena 3 in sei partite, dove ha raccolto solo 7 punti. Invece la Torres lontano dall’Isola ha realizzato 13 gol in sei gare e di punti ne ha conquistati ben 16.

Retrovia solida

La squadra romagnola si affida molto alla fase difensiva. Tra i pali c’è un ex del Cagliari (dieci anni fa): Simone Colombi. A proposito di portieri, Zaccagno si presenta nelle vesti di ex. Il terzetto difensivo è abbastanza giovane: il lituano Megelaitis coi suoi 26 anni è il veterano, il ventunenne Lepri coi suoi 193cm di altezza è il corazziere (da gustare il duello contro Nanni o Diakite) mentre Longobardi è il più duttile. A centrocampo occhio a Garetto, scuola Torino, che ha già firmato 3 reti. Sugli esterni la Torres stravince come esperienza, soprattutto con Liviero e Zecca, visto che Cinquegrano ha solo 20 anni e Semeraro 23. In attacco il migliore è Cernigoi, con 4 centri, altro corazziere che supera il metro e novanta. Spetterà soprattutto al rientrato Antonelli limitarlo.

Novembre indicativo

È un mese che può ridisegnare il lotto delle prime cinque del girone, quelle che ambiscono al primato, ma senza essere decisivo, perché l’impressione è che l’equilibrio resterà ancora a lungo. Dopo il Rimini, la Torres sfiderà in casa la Virtus Entella (quarta in classifica) e poi giocherà a Ferrara contro la Spal, in lotta con il Legnago Salus per evitare la retrocessione diretta. La Ternana gioca oggi a Perugia e il Pescara nel prossimo turno va ad Arezzo, quinta forza del torneo. Scontri diretti che, a prescindere dal risultato, modificheranno la classifica.

Senza frenesia

La squadra sassarese ha imparato dalla stagione scorsa che partire bene è importante, ma arrivare al top in primavera lo è ancora di più. Ecco perché ha come unico obiettivo restare vicino alla vetta, senza avere la frenesia di sorpassare la capolista il prima possibile.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Zambataro, Giorico, Mastinu, Guiebre; Varela, Fischnaller; Nanni. Allenatore Greco.

