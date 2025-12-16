Torres, caccia ai rinforzi 

Sassari. Come si rinforzerà la Torres nel mercato di gennaio? Mentre la squadra si prepara alla chiusura dell’anno e del girone d’andata con un match ad alto coefficiente di difficoltà (sabato arriva a Sassari la vice capolista Arezzo), la società e il direttore sportivo Colombino riflettono sulla riapertura del mercato.

Non sarà infatti l’esito della gara contro i toscani che farà cambiare idea. Gli indubbi miglioramenti col rientro del tecnico Greco non hanno portato comunque a un’esplosione di risultati tale da rimediare alla falsa partenza. Almeno uno o due giocatori saranno necessari, soprattutto per migliorare la precisione negli ultimi 20 metri.

No giovani

Una premessa: il budget è ridotto. A causa dei mancati incassi: si fatica a raggiungere i 3mila spettatori, mentre le attese erano di almeno 4mila. Verrà poi a mancare il sostanzioso premio per la valorizzazione dei giovani: il progetto estivo affidato al tecnico Pazienza è stato accantonato vista la necessità impellente di salvare la categoria e si è tornati a una formazione dove a parte Sala (classe 2005) e Di Stefano (2003) l’età media è intorno ai 30 anni. E le scelte dell’attuale allenatore sono ben chiare, dato che solo Brentan e Lunghi hanno trovato per il momento spazio almeno come cambi. Ci sono giovani che raramente hanno spazio già dai tempi di Pazienza: la punta Bonin, il trequartista Carboni, il difensore Biagetti, l’esterno Dumani e il centrocampista Nunziatini, che aveva iniziato come esterno sinistro titolare quando Zambataro si allenava a parte.

I rientri

Probabile quindi che qualcuno dei giovani venga mandato in prestito per fare posto a qualche veterano. Bisogna anche ricordare che tra qualche settimana potrebbe tornare a disposizione l’esterno destro Zecca.

Sembra probabile il reintegro dell’esterno Matteo Liviero, che non faceva parte della rosa e si è allenato a parte. Si vocifera anche di un tentativo di riportare Scotto a Sassari. L’attaccante sassarese è sotto contratto per un altro anno ed è stato dato in prestito in Serie D al Treviso, dove a suon di gol (12, dei quali 4 dal dischetto) ha trascinato la squadra al primo posto. Si avrebbe così una squadra quasi uguale a quella della seconda stagione in Lega Pro. Da capire se ci siano poi i margini per volti nuovi: dipende probabilmente dalle uscite.

Insomma, ci si affiderà a giocatori di esperienza e personalità per provare a tirare fuori dai guai una Torres che per il momento può pensare solo a migliorare la griglia dei playout.

