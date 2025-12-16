VaiOnline
Serie C.
17 dicembre 2025 alle 00:22

Torres, caccia ai rinforzi 

Accantonato il progetto giovani ora si guarda al mercato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. Come si rinforzerà la Torres nel mercato di gennaio? Mentre la squadra si prepara alla chiusura dell’anno e del girone d’andata con un match ad alto coefficiente di difficoltà (sabato arriva a Sassari la vice capolista Arezzo), la società e il direttore sportivo Colombino riflettono sulla riapertura del mercato.

Non sarà infatti l’esito della gara contro i toscani che farà cambiare idea. Gli indubbi miglioramenti col rientro del tecnico Greco non hanno portato comunque a un’esplosione di risultati tale da rimediare alla falsa partenza. Almeno uno o due giocatori saranno necessari, soprattutto per migliorare la precisione negli ultimi 20 metri.

No giovani

Una premessa: il budget è ridotto. A causa dei mancati incassi: si fatica a raggiungere i 3mila spettatori, mentre le attese erano di almeno 4mila. Verrà poi a mancare il sostanzioso premio per la valorizzazione dei giovani: il progetto estivo affidato al tecnico Pazienza è stato accantonato vista la necessità impellente di salvare la categoria e si è tornati a una formazione dove a parte Sala (classe 2005) e Di Stefano (2003) l’età media è intorno ai 30 anni. E le scelte dell’attuale allenatore sono ben chiare, dato che solo Brentan e Lunghi hanno trovato per il momento spazio almeno come cambi. Ci sono giovani che raramente hanno spazio già dai tempi di Pazienza: la punta Bonin, il trequartista Carboni, il difensore Biagetti, l’esterno Dumani e il centrocampista Nunziatini, che aveva iniziato come esterno sinistro titolare quando Zambataro si allenava a parte.

I rientri

Probabile quindi che qualcuno dei giovani venga mandato in prestito per fare posto a qualche veterano. Bisogna anche ricordare che tra qualche settimana potrebbe tornare a disposizione l’esterno destro Zecca.

Sembra probabile il reintegro dell’esterno Matteo Liviero, che non faceva parte della rosa e si è allenato a parte. Si vocifera anche di un tentativo di riportare Scotto a Sassari. L’attaccante sassarese è sotto contratto per un altro anno ed è stato dato in prestito in Serie D al Treviso, dove a suon di gol (12, dei quali 4 dal dischetto) ha trascinato la squadra al primo posto. Si avrebbe così una squadra quasi uguale a quella della seconda stagione in Lega Pro. Da capire se ci siano poi i margini per volti nuovi: dipende probabilmente dalle uscite.

Insomma, ci si affiderà a giocatori di esperienza e personalità per provare a tirare fuori dai guai una Torres che per il momento può pensare solo a migliorare la griglia dei playout.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, sì a gennaio I Comuni: «Per noi risorse insufficienti»

Le audizioni in commissione Bilancio Confindustria, allarme sul trasporto merci 
Il caso

La recita di Natale? C’è poco spazio, solo un genitore per bimbo

Aule troppo piccole alla materna, insorgono le famiglie di Narcao 
Stefania Piredda
La guerra

«No ai compromessi sul Donbass»

E Putin boccia anche la tregua di Natale. Ma per gli Usa la pace è «vicina» 