torres brusca frenata 

ternana 3

Torres 1

Ternana (3-4-2-1) : V annucchi; Loiacono, Capuano, Tito; Casasola, Aloi, Vallocchia, Donati (38’ st Millico); Curcio (38’ st Martella), Cicerelli (38’ st Brignola); Cianci (30’ st Ferrante). In panchina Vitali, Fazzi, Maestrelli, Ciammaglichella, Donnarumma. Allenatore Abate.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Zecca, Giorico, Brentan (24’ st Carboni), Guiebre; Varela (32’ st Diakite), Fischnaller; Zamparo (12’st Mastinu). In panchina Petriccione, Dametto, Liviero, Masala, Scotto, Casini, Nanni. Allenatore Greco.

Arbitro : Grasso di Ariano Irpino.

Reti : primo tempo 2’ Zecca, 14’ Cianci, 37’ Aloi; secondo tempo 11’ Capuano.

Note : ammoniti Zamparo, Brentan. Recupero 2’ pt-3’ st. Spettatori: 6.226 (521 ospiti).

terni. È la Ternana la rivale della Virtus Entella per la promozione diretta in Serie B. Lo “spareggio” dello stadio Liberati di Terni finisce 3-1. La squadra umbra fa pesare la forza del suo organico e la maggiore incisività negli episodi. Alla Torres non bastano la spinta dei 521 tifosi e neppure il gol segnato a freddo da Zecca dopo appena 2’. I rossoblù vengono rimontati e superati nel primo tempo e non riescono a riprendersi, né tatticamente (cambi un po’ in ritardo) né psicologicamente. Peccato, ma niente drammi: bisogna concentrarsi sul finale di stagione e soprattutto sui playoff.

I temi della gara

Ternana senza i centrocampisti Corradini, Damiani e De Boer. Torres priva di Mercadante e Zambataro, oltre che degli inutilizzabili Scotto e Dametto. Moduli speculari. La Torres passa subito, alla prima azione: Varela a sinistra converge e crossa, sul lato opposto è appostato Zecca che di testa manda la palla a carambolare sul palo sinistro. Inutile l’intervento di Tito, che allontana quando la palla ha già superato la linea.

Poi la squadra sassarese lascia campo alla Ternana e prova a colpire in contropiede con Varela al 12’, ma l’ala si fa recuperare da Donati al momento del tiro. Nell’azione seguente Casasola crossa da destra, Curcio manca la palla ma inganna Idda e Ciampi pareggia. Gli umbri sono pericolosi da fuori: Zaccagno si allunga per deviare la conclusione angolata di Cicerelli ma nulla può al 37’ su quella di Aloi.

Secondo tempo

La Ternana va sul 3-1 al 56’: punizione da sinistra che rimbalza in area, palla per Casasola (lasciato libero da Idda) che rimette in mezzo dove Capuano insacca. Il tecnico Greco inizia a inserire qualche cambio. Al 65’ la gara potrebbe riaprirsi: il portiere calcia corto e Fischnaller in area anziché tirare serve Mastinu che segna, ma è in fuorigioco.

