Torres, biglietti scontati e bagno di folla 

Sassari. Biglietti a 3 euro per gli Under 18 e a 5 euro per gli studenti universitari. La visita nella scuola media Latte Dolce-Agro di Sassari che diventa un bagno di folla tra giovanissimi tifosi e tifose. La Torres chiama a raccolta i supporter storici per riempire lo stadio con almeno quattromila spettatori e scopre di avere un seguito importante pure tra i ragazzi. C’è fermento in città per l’ultima giornata di campionato, che si vuole trasformare anche in ultima gara della stagione. Vincere o pareggiare domenica contro la Fermana significa festeggiare al “Vanni Sanna” un altro anno in serie C. Che verrà programmato con meno fretta, perché va ricordato che quest’anno la società sassarese è stata ripescata solo ai primi di agosto e quindi è stata costretta a limitare le operazioni di mercato.

Senza pensare agli altri

La squadra si allena con determinazione. Alfonso Greco è riuscito a caricare il gruppo mantenendolo sereno e compatto. I rossoblù possono brindare alla salvezza diretta anche con un pareggio o la sconfitta dell’Alessandria col Cesena, ma il pensiero è unico: salvarsi per meriti propri, confermando una stagione vissuta sempre fuori dalla zona playout.

Assenze e rientri

Squalificato il terzino destro Fabriani, oltre al centrale Carminati espulso, rientra dalla squalifica Riccardo Pinna, che ha giocato sia centrale sia terzino sinistro con buonissimi risultati. Greco spera di recuperare anche il centrale Antonelli, rimasto fuori a Gubbio per un leggero problema fisico. Nel caso, con l’utilizzo di Heinz sulla destra e Pinna a sinistra la retroguardia è pronta.

A centrocampo sono in sei per quattro maglie: Urso è l’unico sicuro, poi ci sono Masala e Lora per un ruolo da centrale mentre tra gli esterni resterà fuori uno tra Saporiti, Ruocco e Liviero. Ci sarebbe anche Lisai, che ha firmato la rete del 2-2 a Gubbio, ma l’impressione è che sarà utilizzato come jolly nella ripresa.

In avanti

In attacco la coppia Diakite-Scotto è quella che garantisce maggiore intesa, ma anche Scappini si è trovato bene con Diakite, l’uomo che a suon di gol (10 in 25 partite) sta trascinando la Torres.

C’è poi sempre la carta Omoregbe da giocare, anche se il giocatore cresciuto nel Milan ha dimostrato di poter dare il meglio come cambio, negli ultimi 20-30 minuti, grazie alla grande capacità di accelerazione.

