Torres, bene così Mercato positivo, ora il centravanti 

Un centrocampista (Casini), un difensore (Mercadante) e nell'ultima giornata di mercato si spera di chiudere con il centravanti. La Torres aveva già trovato l'accorso la settimana scorsa con Jacopo Murano, 20 gol col Picerno, ma il Foggia si è intromesso riuscendo a fargli cambiare idea. Nei giorni scorsi è stata aperta una trattativa con Roberto Inglese, ex Parma e Lecco, ma anche in questo caso c'è da battere la concorrenza.

Il punto

A 24 ore dalla chiusura del mercato la società sassarese è comunque abbastanza soddisfatta e anche tranquilla: il 3-0 rifilato alla Vis Pesaro, ma anche il 3-1 all'Albinoleffe in Coppa Italia, hanno suggerito che il gol non sarà un problema neppure in questo campionato. L'ingaggio di una prima punta serve comunque a dare un'alternativa a Diakite, che ha saltato le ultime due gare e anche nella stagione passata si è fermato un paio di volte per problemi fisici.

Novità per Pescara

Intanto la squadra sassarese si prepara per la prima trasferta in assoluto, dato che anche nelle due Coppa Italia, la Frecciarossa e quella di C, ha sempre giocato al “Vanni Sanna”. Lo fa con la certezza di avere almeno due giocatori in più: l'esterno destro Giacomo Zecca, che ha scontato la squalifica, e il neo acquisto Riccardo Casini, centrocampista proveniente dall'Arzignano Valchiampo, dove ha speso le ultime quattro stagioni.

Oggi il tecnico Alfonso Greco dirà se è a disposizione anche l'altro acquisto, il difensore Mario Mercadante, nel campionato scorso al Gubbio. Se poi dovesse stare meglio il centrocampista Daniele Giorico, tenuto in panchina contro la Vis Pesaro, la Torres avrebbe davvero tante alternative per il primo big match del campionato, che è già una sfida tra capoliste visto che pure gli abruzzesi hanno vinto all'esordio: 2-1 sul campo della Ternana, neo retrocessa dalla serie B.

Il ritorno di Casini

Ieri è stato presentato il centrocampista Riccardo Casini, che ritorna alla Torres dopo nove anni: “Quella a Sassari è stata una delle esperienze più gratificanti, anche se la squadra arrivava dalla retrocessione per il calcio scommesse, sono stato molto bene anche in città. Con mia moglie ci siamo detti che era l'unica società che poteva farci allontanare da una destinazione vicino casa». Il giocatore ferrarese si sente pronto anche tatticamente: «Ho fatto il vertice basso del centrocampo a tre, ma preferisco quello a due che fa il tecnico Greco. Già il primo allenamento mi ha dato sensazioni positive sul gruppo che ha diversi giocatori esperti e poi vedo entusiasmo e ambizioni». Sulla trasferta di Pescara ha detto: «Un primo banco di prova di un girone molto tosto dove non c'è la squadra ammazza campionato, ma diverse formazioni forti con giocatori importanti».

