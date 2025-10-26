Torres avanti con fiducia 

Sassari. Avanti con Pazienza. In attesa di trovare il gol smarrito, la Torres passa alla difesa a quattro e rimette in campo i veterani per alzare il livello di personalità e la qualità del gioco.

Puntellata la panchina del tecnico Michele Pazienza, la società fa quadrato e rinnova la fiducia al gruppo. Se sia una situazione dettata dalla convinzione sui valori dell’allenatore e della squadra sassarese o da scelte economiche (a libro paga c’è ancora il tecnico Greco) è arduo capirlo. Il messaggio lasciato passare in silenzio è quello che si va avanti così. Senza avvicendamenti in panchina.

Per quanto? Difficile dirlo, dopo 11 giornate la situazione di classifica comincia a farsi pesante anche se la matematica (più che la logica) lascia ancora tempo per il recupero. Ma neanche troppo tempo.

Compromessi

L’undici mandato in campo a Guidonia è sembrata una via di mezzo tra il nuovo progetto e quello dell’anno scorso: hanno giocato titolari otto giocatori confermati in estate su undici, nove aggiungendo Carboni che pure aveva visto poco il campo nella stagione scorsa. Le uniche due novità sono stati Musso e Sala. E anche tre dei quattro cambi sono rossoblù da almeno tre anni: Fabriani, Zambataro e Diakite. Unica novità Sala. In panchina, a parte Masala, solo volti nuovi. Evidente il tentativo di ritrovare solidità anche mentale con i giocatori protagonisti dei due ultimi campionati da secondo e terzo posto.

Il rientro di Zambataro offre un’alternativa di affidabilità sia come terzino destro sia come terzino sinistro. Soprattutto dopo l’infortunio muscolare a Zecca, che verrà valutato oggi.

Giovani da rivalutare

Carboni ha giocato la sua seconda gara da titolare. Prestazione discreta. La qualità c’è (precisione nei passaggi) ma occorre più intraprendenza. Non sarebbe male rivedere Bonin, punta che aveva iniziato a giocare insieme a Musso ed era in campo nelle due vittorie iniziali, quella di Coppa Italia contro il Livorno e quella di campionato contro il Pontedera. Un’altra chance meritano anche il difensore Biagetti, Nunziatini per il centrocampo e il talentuoso Dumani.

Il ventiduenne Di Stefano va recuperato, perché a differenza di Starita almeno al tiro è andato spesso, pur sbagliando anche occasioni clamorose. Invece Lunghi deve lavorare moltissimo sulle letture di gioco, perché tende a fare scelte sbagliate vanificando l’indubbio talento. Punto interrogativo invece sul difensore esterno Lattanzio che si è fatto male a inizio stagione. È recuperabile e utilizzabile?

Classifica

Oggi si affrontano Livorno e Perugia, quindi inevitabilmente una o entrambe faranno punti, complicando ancor più la classifica della Torres che già così è a -4 dalla zona playout, distacco che potrebbe aumentare addirittura a -6 se vince il Livorno.

Calendario

Il calendario propone ai rossoblù il Carpi e il Perugia in casa, sfide intervallate dalla trasferta di Ravenna. Le tabelle non piaceranno ad allenatori e dirigenti, ma la realtà è che se la Torres non conquista 5 o 6 punti in queste tre partite (significano una vittoria e due pareggi, oppure due vittorie) resterà a due risultati di distanza dalla zona tranquilla. Dopo 14 giornate, che sono più di un terzo della stagione.

Col rischio di vivere il resto del campionato all’insegna di un affannoso inseguimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA