VaiOnline
Serie C.
22 febbraio 2026 alle 00:56

Torres avanti a piccoli passi 

Con la Vis Pesaro finisce pari: resiste il tabù Vanni Sanna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torres 0

Vis Pesaro 0

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Zecca (10’ st Masala), Brentan, Mastinu (23’ st Giorico), Sala; Sorrentino, Di Stefano (23’ st Bonin); Luciani (37’ st Diakite). In panchina Marano, Petriccione, Fabriani, Lunghi, Dumani, Idda, Zanandrea, Liviero. Allenatore Greco.

Vis Pesaro (3-4-1-2) : Guarnone; Ceccacci, Di Renzo, Zoia; Durmush (42’ st Rizza), Berengo (1’ st Franchetti), Di Paola, Barranco (1’ st Giovannini); Machin; Lari (15’ st Nicastro), Jallow (27’ st Ventre). In panchina Pozzi, Fratti, Piras, Bastianelli, Podrini. Allenatore Stellone.

Arbitro : Pasculli di Como.

Note : espulso Sala al 40’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Berengo, Barranco, Di Stefano, Franchetti, Sala, Stellone. Recupero 3’ pt-4’ st. Spettatori 2.762.

Sassari. Corsara in trasferta, sprecona in casa. Il tabù del “Vanni Sanna” resiste da fine settembre. La Torres stravince ai punti ma non segna e finisce 0-0 contro una Vis Pesaro che ha fatto pochissimo. Pareggio che suona come un’occasione sprecata per proiettarsi fuori dalla zona playout e non è che ne rimangano poi tante.

La cronaca

I rossoblù hanno dominato nel primo tempo. Al 7’ conclusione centrale di Sorrentino, che nell’azione successiva si vede respinto il tiro dal palo sinistro. Gioca bene la squadra di Greco, ma l’estetica vale meno della pratica. Al 20’ sembra fatta ma Di Paola davanti alla linea respinge il tiro di Luciani. Gli ospiti sono pericolosi solo una volta con Di Paola, che dribbla due avversari e una volta in area spara un diagonale un po’ largo. In chiusura di frazione Sala ci prova da fuori: grande risposta di Guarnone.

Secondo tempo

Nella ripresa cala un po’ il ritmo, la Vis Pesaro subisce meno ma al 66’ Di Stefano offre una palla d’oro a Sala che incrocia bene però trova la parata di Guarnone. Al 78’ Sorrentino ci prova su punizione ma scheggia la traversa. All’85’ falletto di Sala che era già ammonito: l’arbitro è inflessibile (a differenza del metro utilizzato verso gli avversari in almeno cinque occasioni) e la Torres resta in dieci.

I rososblù continuano comunque a premere e al 90’ reclamano un rigore per fallo ai danni di Sorrentino, ma l’arbitro giudica la trattenuta troppo leggera e neppure l’Fvs gli fa cambiare idea.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  