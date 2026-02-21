Torres avanti a piccoli passi 

Torres 0

Vis Pesaro 0

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Zecca (10’ st Masala), Brentan, Mastinu (23’ st Giorico), Sala; Sorrentino, Di Stefano (23’ st Bonin); Luciani (37’ st Diakite). In panchina Marano, Petriccione, Fabriani, Lunghi, Dumani, Idda, Zanandrea, Liviero. Allenatore Greco.

Vis Pesaro (3-4-1-2) : Guarnone; Ceccacci, Di Renzo, Zoia; Durmush (42’ st Rizza), Berengo (1’ st Franchetti), Di Paola, Barranco (1’ st Giovannini); Machin; Lari (15’ st Nicastro), Jallow (27’ st Ventre). In panchina Pozzi, Fratti, Piras, Bastianelli, Podrini. Allenatore Stellone.

Arbitro : Pasculli di Como.

Note : espulso Sala al 40’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Berengo, Barranco, Di Stefano, Franchetti, Sala, Stellone. Recupero 3’ pt-4’ st. Spettatori 2.762.

Sassari. Corsara in trasferta, sprecona in casa. Il tabù del “Vanni Sanna” resiste da fine settembre. La Torres stravince ai punti ma non segna e finisce 0-0 contro una Vis Pesaro che ha fatto pochissimo. Pareggio che suona come un’occasione sprecata per proiettarsi fuori dalla zona playout e non è che ne rimangano poi tante.

La cronaca

I rossoblù hanno dominato nel primo tempo. Al 7’ conclusione centrale di Sorrentino, che nell’azione successiva si vede respinto il tiro dal palo sinistro. Gioca bene la squadra di Greco, ma l’estetica vale meno della pratica. Al 20’ sembra fatta ma Di Paola davanti alla linea respinge il tiro di Luciani. Gli ospiti sono pericolosi solo una volta con Di Paola, che dribbla due avversari e una volta in area spara un diagonale un po’ largo. In chiusura di frazione Sala ci prova da fuori: grande risposta di Guarnone.

Secondo tempo

Nella ripresa cala un po’ il ritmo, la Vis Pesaro subisce meno ma al 66’ Di Stefano offre una palla d’oro a Sala che incrocia bene però trova la parata di Guarnone. Al 78’ Sorrentino ci prova su punizione ma scheggia la traversa. All’85’ falletto di Sala che era già ammonito: l’arbitro è inflessibile (a differenza del metro utilizzato verso gli avversari in almeno cinque occasioni) e la Torres resta in dieci.

I rososblù continuano comunque a premere e al 90’ reclamano un rigore per fallo ai danni di Sorrentino, ma l’arbitro giudica la trattenuta troppo leggera e neppure l’Fvs gli fa cambiare idea.

