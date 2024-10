Torres, attenzione all’Arezzo 

Sassari. Una Torres da podio per la seconda stagione di fila. Ormai la squadra sassarese è tra le grandi della Serie C: unica squadra imbattuta del girone insieme alla capolista Pescara, che ha sfidato con faccia tosta sul terreno abruzzese portando via un punto. E adesso sotto con l’Arezzo, che sarà ricevuto domani al “Vanni Sanna” (inizio alle 15) per l’ottava di campionato. Il tecnico Alfonso Greco presenta la gara così: «Sarà un’altra partita difficilissima, contro una squadra costruita per fare un campionato di vertice. Credo sarà un match bello da vedere». Il turno potrebbe anche cambiare qualcosa, dato che la battistrada è attesa da una trasferta pericolosa ad Ascoli, club che dopo la retrocessione dalla Serie B cerca di trovare il passo giusto in questo campionato.

L’avversaria

L’Arezzo è scivolato al quinto posto dopo la sconfitta interna contro la Ternana (2-1), la prima tra le mura amiche. La formazione toscana non conosce mezze misure: 4 vittorie e 3 sconfitte. Ha vinto 1-0 contro Campobasso, Legnago Salus e Pontedera, ha superato 2-0 il Gubbio e ha perso 3-0 a Pesaro, 3-1 a Pineto e appunto 2-1 contro la Ternana. Un paio di curiosità: gli amaranto segnano soprattutto nel secondo tempo e il modulo preferito dal tecnico Galli è il 4-3-3 con Tavernelli, Ogunseye e Guccione davanti. «Loro hanno giocatori di strappo soprattutto sugli esterni», aggiunge mister Greco, «si tratta di un’avversaria insidiosa, verrà qui per fare punti».

Recuperi

Dopo cinque gare in 15 giorni la Torres ha ripreso i ritmi normali. Il tecnico Greco ha dato ai giocatori il lunedì di riposo. «È stato un periodo stressante con tante gare ravvicinate e qualche problemino di disponibilità, ma i ragazzi hanno risposto alla grande e lo hanno superato brillantemente». Martedì si sono allenati con il gruppo i difensori Antonelli e Idda e il centrocampista Giorico, giocatori che hanno costituito l’ossatura della squadra dell’anno scorso. In difesa quindi c’è l’imbarazzo della scelta viste le prestazioni del terzetto Fabriani-Dametto-Mercadante, al quale ha dato una mano pure Coccolo. Il tecnico Greco chiarisce su Idda: «Ha appena ripreso ad allenarsi con i compagni quindi dobbiamo dargli il tempo di ritrovare i ritmi».

Il gruppo

A centrocampo il rientro almeno come cambio di Giorico costituisce una carta importante da giocare sia viste le sue caratteristiche da regista sia data l’assenza di Brentan, che rimane ancora in infermeria. Avviato alla ripresa l’esterno destro Zecca, al quale è stato aspirato l’edema muscolare che si era formato dopo l’infortunio di due settimane fa. L’ultima battuta l’allenatore rossoblù la riserva al gruppo: «Lo spogliatoio è più unito che mai e io preferisco avere gente di personalità, che abbia anche discussioni ma che aiuti a cementare il gruppo».

