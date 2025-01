Torres attenta al Pineto 

Sassari. Scontro tra due formazioni in grande salute. Questo pomeriggio a Pineto (inizio alle 15) la Torres sempre vincente nel girone di ritorno rende visita alla squadra abruzzese che, come sottolinea il tecnico rossoblù Alfonso Greco, «ha fatto 20 punti nelle ultime dieci partite e ha battuto Ternana, Pescara e Arezzo». La squadra sassarese scenderà per prima in campo tra quelle sul podio in una giornata che propone anche Virtus Entella-Pianese e soprattutto Ternana-Vis Pesaro. Dopo il giro di boa aumenta il peso specifico delle partite e si fanno pure i calcoli sugli scontri diretti.

Ammazzagrandi

Il Pineto si trova a proprio agio contro le formazioni forti tra le mura amiche: vittorie su Arezzo, Perugia, Pianese e Ternana. Già all’andata aveva messo in difficoltà la Torres, che era riuscita a pareggiare nel secondo tempo con Fischnaller. E del resto in casa gli abruzzesi hanno ottenuto 21 punti sui 34 totali.

Il cambio di passo de Pineto ha un nome: Ivan Tisci, il tecnico che ha sostituito dopo due mesi Mirko Cudini. Va anche ricordato come il mercato finora l’abbia indebolito, perché ha perso due giocatori importanti come l’ala Del Sole e il difensore Villa. È rimasto, nonostante le offerte, il bomber Bruzzaniti: 12 reti finora, due dal dischetto di rigore. Contro la Lucchese ha addirittura realizzato una tripletta. Greco avverte: «È una squadra che gioca bene, con concetti chiari, che corre e mette tecnica e agonismo, occorrerà una prestazione importante».

Scelte

Tre gli assenti: in infermeria alla punta Scotto e al centrocampista Masala si è aggiunto l’esterno destro Zecca. Sarà sostituito probabilmente da Zambataro, che garantisce buona copertura anche se è meno continuo negli affondi offensivi. Per il resto l’allenatore Greco afferma: «Ormai ho tante soluzioni e non ho ancora deciso, ma penso alla partita non solo guardando a chi entra dall’inizio ma anche a chi può subentrare in corso di gara».

Il dubbio più grande è in attacco, dove la scelta è fra un tridente classico con Varela e Fischnaller a supporto di Diakite, che ha dimostrato di essere recuperato col gol contro il Campobasso, oppure quella di un triangolo con Mastinu sulla trequarti a supporto di Fischnaller e Diakite col neoacquisto Zamparo ponto a subentrare.

La formazione

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zambataro, Giorico, Mastinu, Guiebre; Varela, Diakite, Fischnaller. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA