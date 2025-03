Torres attenta al Legnago 

Sassari. La prova dei nove. Nove turni alla fine. Una vetta lontana, un terzo posto da consolidare e soprattutto un finale da giocare preparando i playoff promozione. La Torres deve pensare a crescere e a trovare la migliore condizione per il mese di maggio. Vietato guardare la classifica delle avversarie, anche perché il Legnago Salus che scende in campo questo pomeriggio al “Vanni Sanna” (ore 15) non è più la squadra che nelle prime dieci partite aveva incassato otto sconfitte ed era solissima in fondo alla classifica, ma viene da una mini serie positiva di due vittorie su Gubbio e Milan Futuro e un pareggio contro la Virtus Entella rivelatorio del nuovo corso impresso dal tecnico Bagatti, terzo mister della stagione.

Difficoltà

E poi, a ben vedere, mica era stata una passeggiata all’andata: la Torres era finita sotto due volte (Martic e Svidercoschi) e aveva rimontato grazie a Guiebre e Fischnaller per segnare poi la rete della vittoria ancora con Guiebre all’87’.Quindi la partita nasconde insidie, viste le motivazioni dei veneti desiderosi di allontanarsi definitivamente dall’ultimo posto che porta direttamente tra i dilettanti.

Possibili novità

L’assenza per squalifica di Zamparo costringe il tecnico Greco almeno a una modifica nello schieramento abituale. La mancanza per infortunio di Mercadante rende invece scontato il terzetto in difesa con Idda, Antonelli e Fabriani. A centrocampo Giorico e Brentan sono favoriti, così come sulla trequarti Mastinu, ma non sarebbe male dare spazio anche a Masala e Casini e soprattutto a Carboni, proprio nell’ottica di far trovare il ritmo partita a più giocatori possibile in modo da tenere tutti “vivi” sino alla fine della stagione regolare. E questo vale soprattutto per i più giovani. Da capire poi se Scotto sia pronto per fare qualche minuto a due mesi dall’infortunio o se necessiti di un altro paio di settimane per il recupero completo. Così come il difensore Dametto.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre; Varela, Mastinu; Fischnaller. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA