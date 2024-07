Torres, arriva Guiebre per la fascia sinistra  

Sassari. Un po' di Cesena e un po' di Reggiana per rinforzare la Torres. La società sassarese ha ottenuto dal Modena l'esterno sinistro Abdoul Guiebre, 27 anni. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto condizionato ai risultati che otterrà la Torres e il giocatore.

Non è un caso che il quarto arrivo sia un giocatore che due anni fa ha vinto la serie C insieme all'ala Momo Varela, che ha firmato qualche giorno fa. Se ai due ex Reggiana si aggiungono il difensore Luca Coccolo, proveniente dal Cesena, e l'esterno Giacomo Zecca, ingaggiato l'estate scorsa dal Cesena, si capisce come per le ambizioni sassaresi sia necessario “pescare” i rinforzi dalle formazioni che la serie C l'hanno vinta.

La carriera di Guiebre

Nato nel Burkina Faso nel 1997, Guiebre è approdato in Italia quando aveva soltanto 3 anni e ha fatto le giovanili prima nel Forlì e poi nella vicina Meldola. La sua carriera si è dipanata tutta in Italia, anche se lo ha chiamato per 13 volte la nazionale burkinabé. Guiebre da senior ha iniziato a giocare col Rimini ottenendo le promozioni in serie D e serie C. La terza serie la conosce molto bene per aver militato pure nel Rieti, Monopoli e appunto Reggiana dove è stato compagno di squadra di Varela che ritrova a Sassari. Nella stagione passata ha iniziato a Modena e poi è stato girato in prestito al Bari, sempre in serie B. Totale: 14 presenze. Esterno di sinistra rapido, ha collocazione favorita nel 3-4-1-2 che il tecnico Greco dovrebbe riproporre anche quest'anno. In ogni caso sa fare anche il terzino sinistro nella difesa a quattro.

L’amichevole

Stasera alle 17 il Campo Sportivo di Ponte nelle Alpi (Bolzano) ospita la prima amichevole della Torres, da mercoledì nel ritiro friulano di Sappada. L'avversaria è l'Union Clodiense 1971, neopromossa in C.

