«Torres, apriamo un ciclo» 

Sassari. «Il lavoro modellato sui giocatori, le caratteristiche dei giocatori modellati su un’identità chiara»: è la sintesi del pensiero di Michele Pazienza, il tecnico chiamato ad aprire un nuovo ciclo alla Torres. Classe 1982, buon passato da centrocampista con Fiorentina, Napoli e Juventus (Supercoppa Italiana 2012), Pazienza ha iniziato la carriera da allenatore nelle giovanili del Pisa, poi è passato alla prima squadra, quindi l’avventura ricca di soddisfazioni a Cerignola (promozione in C), quella contraddittoria ad Avellino (secondo posto e semifinale promozione, ma anche esonero) e la fugace apparizione a Benevento.

Come precisato dal presidente Stefano Udassi: «L’identikit era quello di un allenatore giovane, con buona conoscenza della categoria e motivato, perché restiamo ambiziosi anche se non guardiamo la classifica e vogliamo una squadra che lotti e si identifichi con la città e i suoi tifosi. A conferma della solidità e credibilità raggiunta in questi quattro anni».

Mister Pazienza, cosa l’ha convinta a venire a Sassari?

«La chiacchierata con presidente e direttore sportivo, il progetto, la voglia di creare un ciclo nuovo, una programmazione diversa, cercando di accedere al minutaggio, quindi l’inserimento di giovani. Tutte cose che hanno stuzzicato l’interesse. Ma mi ha colpito soprattutto la chiarezza nel presentare il progetto e gli obiettivi che si vogliono raggiungere».

Da centrocampista era sagace tatticamente e grintoso, la sua Torres sarà così?

«Cerco di trasmettere una delle mie caratteristiche ai giocatori, avevo limiti tecnici e sopperivo col lavoro e l’intelligenza tattica. Ma è chiaro che ci vogliono anche la qualità e la giocata individuale».

Come verrà ringiovanita la rosa e come vi muoverete sul mercato?

«Non vi troverete di fronte una squadra totalmente giovane, stiamo riflettendo col presidente per creare il giusto mix per affrontare un campionato molto difficile. C’è una buonissima base, viene da risultati importanti, vuol dire che il materiale per lavorare c’è. È anche vero che la rosa va ringiovanita in alcune zone del campo. Raramente faccio richieste precise, salvo sia un’occasione particolare, ma io cerco le caratteristiche».

Quanta voglia di riscatto ha dopo gli ultimi due esoneri?

«Arrivo da due esperienze non proprio positive, ma bisogna saper prendere qualcosa di buono anche dalle esperienze negative. Ho ragionato molto su quanto fatto, con umiltà, per capire gli errori».

Come lavora di norma sul campo?

«Non sono un amante delle doppie sedute, in ogni allenamento fisso un traguardo e può anche essere raggiunto dopo un’ora di allenamento. Mi piace accompagnare l’allenamento con sedute video per riconoscere spazi e situazioni di gioco, da calciatore questo mi ha aiutato. Cerco tutte le situazioni che possono dare una mano al calciatore, non di applicare per forza la mia idea. Se mi rendo conto che la mia proposta non dà vantaggi, ma aumenta la tensione, provo a modificarla e modellarla in base alle loro caratteristiche».

Da un punto di vista tattico cosa predilige il tecnico Pazienza?

«Le caratteristiche dei giocatori vanno a costituire l’identità della squadra, poi mi piace avere calciatori nello stesso reparto con caratteristiche diverse che mi diano la possibilità di cambiare anche sistema di gioco».

Ci sono differenze di gioco fra i tre gironi?

«Nel modo di giocare direi di no, ma nel girone C e anche nel B ci sono piazze più calde».

