Torres, ancora uno sforzo 

sassari. Il podio è ormai cristallizzato. La Virtus Entella andrà direttamente in Serie B, la Ternana è seconda e la Torres terza. A dirla tutta, quella meno sicura della posizione finale è proprio la squadra sassarese, ma anche qualora il Pescara battesse l’Arezzo nel recupero di domani avrebbe comunque un punto di vantaggio sugli abruzzesi e migliori scontri diretti (pareggio e vittoria). In questo caso servirebbero 8 punti per garantirsi la posizione che nelle ultime tre stagioni ha espresso la formazione promossa grazie ai playoff, ma in base ai risultati dei rivali potrebbero basterne meno. Le gare rimaste sono, nell’ordine, la trasferta di Ascoli (a +6 dai playout), la sfida casalinga contro il Carpi, che potrebbe essere ancora in corsa per i playoff, e la visita alla Lucchese, che invece prova a evitare i playout (la zona sicura è distante 6 punti) o almeno a garantirsi il fattore campo negli spareggi salvezza.

Fischnaller spremuto

Lo stesso tecnico Alfonso Greco ha fissato l’obiettivo: è indispensabile «portare alla miglior condizione possibile il maggior numero possibile di giocatori». Ha bisogno di rifiatare Fischnaller. Sarà anche l’unico attaccante in doppia cifra della Torres (12 gol) ma ha anche giocato ben 3.137 minuti, Coppa Italia compresa. Va ricordato che nel campionato passato ebbe un calo nel finale: appena una rete nelle ultime 12 partite di campionato e nelle 2 dei playoff. Nella gara di domenica contro la Spal ha mostrato un paio di volte quella mancanza di brillantezza fisica che in altre occasioni lo ha portato al gol. Senza per forza lasciarlo in panchina, sarebbe già positivo non schierarlo titolare.

Gli altri attaccanti

Va detto anche che i compagni di reparto non sono altrettanto affidabili. Lo sarebbe in realtà Diakite, che rispetto al minutaggio condizionato da infortuni è l’attaccante più prolifico: una rete ogni 146 minuti, mentre Fischnaller ne segna una ogni 261 minuti.

Gli altri sono staccatissimi: Scotto ha realizzato finora solo 3 gol (uno su rigore), quindi uno ogni 435 minuti; Varela è a quota 4 ma la media è di una rete ogni 542 minuti; Nanni ha giocato solo 765 minuti e fatto un gol.

Paradossalmente ha fatto meglio Mastinu, che si muove tra centrocampo e trequarti: 5 centri, uno ogni 432 minuti. Il centrocampista Masala è andato a bersaglio due volte nel 586 minuti disputati. C’è poi Zamparo, ancora a secco: ma l’impressione è che abbia solo bisogno di sbloccarsi.

