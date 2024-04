Torres, ancora un altro passo 

Arezzo 1

Torres 1

Arezzo (4-2-3-1) : Trombini; Renzi, Lazzarini, Risaliti, Coccia (28’ st Donati); Damiani, Mawuli (41’ st Foglia); Pattarello (41’ st Ekuban), Guccione (1’ st Catanese), Gaddini; Gucci (41’ st Sebastiani). In panchina Ermini, Borra, Bianchi, Polvani, Settembrini, Chiosa, Castiglia. Allenatore Indiani.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda (21’ st Siniega), Antonelli, Dametto; Zecca, Cester, Kujabi (33’ st Masala), Zambataro; Ruocco (37’ st Goglino); Scotto (21’ st Diakité), Fischnaller. In panchina Petriccione, Rosi, Pinna, Lora, Verduci, Nunziatini, Garau, Liviero, Sanat. Allenatore Greco.

Arbitro : Perri di Roma.

Reti : nel primo tempo 12’ Zecca, 15’ Gucci.

Note : ammoniti Idda e Dametto; recupero 4’ st.

Arezzo. Il secondo posto non ha ancora il conforto della matematica, ma il +6 sulla Carrarese a due giornate dal termine è comunque rassicurante. Basterà un punto nelle ultime due gare (domenica c’è il Cesena a Sassari), sempre ammesso che l’inseguitrice faccia 2/2. Ad Arezzo è solo pareggio per una Torres brava ma sprecona nel primo tempo e con poche idee e gambe nel secondo.Il tecnico Greco continua giustamente a fare qualche esperimento in previsione dei playoff. Questa volta è toccato a Kujabi, centrocampista che da quattro mesi era fuori, prima per scelta tecnica e poi per infortunio. Ha fornito segnali confortanti, mentre continua il digiuno di Fischnaller che non segna ormai da sei giornate, ma almeno ci ha provato un paio di volte ed è andato vicino al gol.Niente di preoccupante in generale per una squadra che non gioca con le motivazioni e la cattiveria a mille perché sta già pensando alla post season.

La cronaca

Molto possesso palla per la Torres che parte forte e già al 5’ crea un’occasione: traversone da destra di Zecca, sul fondo opposto Fischnaller la rimette in mezzo dove Scotto incorna male la palla del vantaggio. Poco dopo Fischnaller ruba palla sulla trequarti e calcia potente ma fuori di mezzo metro. La rete è inevitabile: al 12’ Scotto verticalizza in area dove si avventa Zecca che scivola, si rialza e poi segna. La squadra sassarese potrebbe raddoppiare due minuti dopo con Scotto che si ritrova la palla in area su errore dei padroni di casa ma conclude sul portiere. Errore che la Torres paga caro perché nell’azione successiva Coccia affonda sulla propria sinistra e mette in mezzo dove Gucci si avventa e segna, con Dametto e Zambataro in ritardo sulla chiusura. La Torres costruisce ancora due palle gol ma al 27’ Scotto a centro area viene ostacolato da un difensore, mentre al 35’ il diagonale da sinistra di Fischnaller sfiora l’incrocio. In chiusura punizione di Gaddini che sfiora la traversa.

La ripresa

Nel secondo tempo meglio l’Arezzo, che modifica il modulo in 4-3-3 e crea occasioni in apertura. Il tiro di Mawuli finisce di poco a lato. La Torres fatica a costruire, i padroni di casa vanno vicini alla vittoria al 65’ quando Gaddini conclude forte da dentro l’area ma la palla viene respinta dalla traversa con Zaccagno battuto.

