Torres, ancora otto punti 

Sassari. «Eravamo cattivi su tutti i palloni», ha detto l’esterno Matteo Liviero al termine del match col Rimini finito 0-0 al “Vanni Sanna” martedì scorso. La vera differenza, neppure piccola, rispetto alle ultime partite. Non a caso la Torres ha saputo esprimere intensità in tutt’e due i tempi anziché regalare il primo o calare nel secondo come sinora accaduto quasi sempre. Ma la strada per la salvezza resta in salita. A sei giornate dal termine servono 8 punti per arrivare a quota 42 ed essere certi della permanenza diretta in serie C senza passare per i playout. Ne basterebbero meno se il San Donato Tavarnelle non facesse 11 punti in sei partite, obiettivamente un’andatura da prime della classe più che da playoff. «Concentiramoci solo su di noi e la nostra classifica», esorta Liviero.

Gare complicate

Il calendario è ostico, a iniziare dalla gara di sabato sul campo della Reggiana, che ha solo 4 punti di vantaggio sulla seconda perché ha raccolto appena un punto nelle ultime due partite e quindi vuole riprendere la corsa. Poi sarà di scena al “Vanni Sanna” l’Ancona, squadra da playoff che però ha perso contro l’Imolese, a dimostrazione che di gare scontate ce ne sono pochissime. Concorda Liviero: «La Reggiana sarà anche una corazzata, ma ricordiamoci che questa è la serie C: non c’è un Real Madrid, possiamo dire la nostra contro chiunque purché manteniamo lo spirito dimostrato contro il Rimini». Tra quattro giorni la Torres dovrebbe recuperare l’influenzato trequartista Lisai, il centrocampista Campagna e la punta Omoregbe. Dato che sarà la terza partita in otto giorni, c’è bisogno di allargare la rosa dei disponibili.

