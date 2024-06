Torres, ancora Greco al timone per sognare la B 

È la settimana del sì di Alfonso Greco. O almeno, tutto fa supporre che sia ormai imminente l'accordo col tecnico romano sulla panchina della Torres nella quarta stagione, la terza in Serie C. Dopo il raggiunto accordo per la conferma del direttore sportivo Andrea Colombino (non c'è però ancora il comunicato ufficiale), il rapporto l'allenatore va nella direzione di un proseguimento senza sorprese ma con le certezze derivate da tre anni di risultati. Una promozione in Serie C grazie alla vittoria nei playoff, una salvezza in terza serie senza passare per i playout, il secondo posto nella stagione appena conclusa con l'ingiusta eliminazione ai quarti promozione.

Conferme probabili

Va da sé che la conferma del tecnico Greco significa pure la conferma di molti dei veterani utilizzati spesso. Difficile pensare a un cambio di casacca dei difensori Antonelli, Idda e Dametto, dei centrocampisti Giorico, Mastinu e Zecca, delle punte Scotto e Diakite. Chiaro che per rinforzare una squadra che è andata oltre le previsioni occorrono due-tre giocatori di personalità, ma anche due-tre giovani (vanno bene anche i prestiti) che siano già pronti per giocare da titolari o comunque con buon minutaggio. La Torres deve decidere anche sui suoi giovani che, a parte la punta Ruocco e il portiere Zaccagno (richiestissimo), possono essere trattenuti per scelta tecnica. Il riferimento è al portiere Petriccione, ai difensori Fabriani e Siniega, alle punte Goglino e Sanat. In ogni caso di mercato si parlerà solo dopo l'ufficializzazione della conferma del tecnico Greco, che prevede pure un accordo sul programma della stagione 2024/25 e di conseguenza le direttive di mercato che dovrà applicare il ds Colombino.

L’obiettivo

Paradossalmente sarebbe più facile rinforzare una squadra che è arrivata non oltre il settimo posto. L'obiettivo non può certo essere quello di vincere il campionato, visti i budget superiori di almeno sei-sette club, ma di riprovare l'assalto alla serie B, direttamente o attraverso i playoff. Mantenersi ad alto livello è più difficile che raggiungerlo, ma è proprio questo l'obiettivo della dirigenza: costruire una Torres che possa stare sempre in zona playoff e riesca a conquistare la serie B, programmando una crescita costante, che dovrà riguardare non solo l'organico ma anche la sistemazione dello stadio, viste le regole per la serie cadetta.

