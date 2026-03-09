Torres: ancora dieci punti 

Sassari. Se vuole evitare i playout la Torres deve fare altri 10 punti nelle ultime 6 partite. Lo suggerisce l’andamento delle ultime cinque stagioni nel girone B. Significa vincere tre gare e pareggiarne una, oppure vincerne due e non perdere mai. Sotto quota 39 si rischiano arrivi a pari merito con altre concorrenti, considerando pure che ci sono formazioni che devono disputare partite in più rispetto ai rossoblù di Greco. L’altra possibilità è avere almeno 9 lunghezze di distacco dal fanalino di coda Pontedera. Il regolamento infatti salva direttamente la quartultima se ha più di 8 punti di vantaggio sull’ultima. In realtà l’accoppiamento sarebbe quintultima e penultima, ma poiché l’esclusione del Rimini ha già decretato la retrocessione diretta la classifica si è “abbassata”.

I precedenti

L’anno scorso 39 punti non sono bastati a evitare alla Lucchese gli spareggi salvezza. Quota raggiunta però con 38 turni. Quest’anno le giornate sono 36 per l’esclusione del Rimini. Ebbene, al 36esimo turno la Lucchese aveva 36 punti e l’Ascoli 39, coi marchigiani che hanno chiuso a 40. Due stagioni fa l’Ancona ha raggiunto 42 punti (erano 38 due gare prima) e si è salvato senza spareggi perché era a +11 sulla Fermana. Nel 2022/23 la Vis Pesaro ha chiuso a 39 (erano 36 dopo 36 giornate) ma non ha fatto i playout grazie al +9 sull’Imolese.

In quel campionato la Torres ha chiuso salva a quota 41, mentre aveva 39 punti dopo 36 partite. Nel 2021/22 Viterbese ai playout con 39 punti, 35 dopo 36 incontri. Teramo salvo direttamente a quota 42. Nella stagione 2020/21 spareggi per il Legnago (quota 38, ma 35 punti dopo 36 turni) e salvezza per il Carpi a 41.

Gli scontri diretti

Col Bra è perfetta parità: due pareggi per 1-1. Col Perugia 1-1 al “Vanni Sanna” ma la Torres deve fare visita agli umbri il 20 marzo. La squadra sassarese si è fatta superare in casa dalla Sambenedettese per 0-2 e poi ha vinto in trasferta 2-1, quindi la differenza reti è favorevole ai marchigiani. La squadra di Greco è avvantaggiata sul Guidonia, che continua a scivolare indietro e ora ha solo 3 punti di vantaggio sui sassaresi, anche se dovrà disputare una partita in più perché ha già osservato il turno di riposo. All’andata è finita 0-0, mentre qualche giorno fa al “Vanni Sanna” Mastinu e compagni si sono imposti per 2-1.

RIPRODUZIONE RISERVATA