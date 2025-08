Torres, anche questa serve 

Torres 1

Latte Dolce 0

Torres 1° tempo (3-4-1-2) : Zaccagno; Biagetti, Antonelli, Mercadante; Zecca, Brentan, Mastinu, Zambataro; Carboni; Bonin, Diakite. All. Pazienza.

Torres 2° tempo (3-4-2-1) : Petriccione; Stivanello, Idda, Fabriani; Lattanzio, Giorico, Masala, Nunziatini; Carboni; Fois (35’ st Brentan), Lunghi.

Latte Dolce (3-4-3) : Salvato; Coghetto (1’ st Aiello), Cabeccia (13’ st Minelli), Pinna (37’ st Tuseddu); Bouabre (18’ st Dim), Piredda, Tesio, Luiu (1’ st Caferri); Ruggiu (13’ st Fini), Pulina (1’ st Muscas), Loru. All. Fini.

Arbitro : Pani di Sassari.

Reti : 8’ pt Mastinu

Sassari. «Abbiamo messo minuti sulle gambe, questo è l'aspetto più importante», ha spiegato subito il tecnico Michele Pazienza al termine dell’amichevole. Un migliaio di spettatori sono accorsi al “Vanni Sanna” per la prima uscita casalinga della Torres, dopo l’amichevole nella Penisola con il Venezia. I rossoblù si sono imposti 1-0 grazie al gol di rapina di Mastinu che dopo 8’ ha sfruttato un errore difensivo del Latte Dolce, che pur essendo un gradino sotto (serie D) ha palesato un discreto equilibrio. Moduli quasi speculari, e non a caso vista la collaborazione stretta tra le due società. Gambe non brillantissime dopo tanti giorni con doppie sedute di allenamento. Il tecnico Pazienza ha messo due formazioni distinte tra un tempo e l’altro, tenendo solo Carboni che con 90’ di gioco ha mostrato di essere a posto fisicamente.

La cronaca

La Torres preme e su incertezza del Latte Dolce in fase difensiva Mastinu non perdona: al 8’ il neo capitano recupera, stoppa e infila l’ex rossoblù Salvato Latte Dolce pericoloso al 23’ su corner destro che vede Cabeccia staccare bene di testa ma Zaccagno è pronto a ribattere. Al 28’ bel cross rasoterra da sinistra di Zambataro e sottoporta Diakite colpisce ma Salvato lo contrasta ed evita la rete.

Nella ripresa il tecnico Pazienza cambia tutti tranne Carboni, la Torres appare più vivace e rapida nelle azioni oltre la metàcampo. Si presenta benissimo Lunghi al 5’ con una rovesciata che passa a neppure mezzo metro dalla traversa. All’8’ grande verticalizzazione di Carboni per Lunghi che prova a scartare il portiere ma poi si fa recuperare. Sempre Lunghi al 10’ su ripartenza, un po’ egoista (a destra c’era Fois), alla fine pur pressato tira ma sull’esterno rete. Lunghi ha tecnica e scatto, è il più pericoloso ma alla mezzora si mangiala rete sull’uscita di Salvato. E altrettanto fa Fois poco dopo sparando alto da dentro l’area. Più occasioni ma nessuna rete.

