«Torres ambiziosa e umile» 

Sassari. «Ho buone sensazioni come l’anno scorso», ha dichiarato il presidente Stefano Udassi nel presentare la stagione della Torres, in campo domani a Sassari (alle 20,45) contro la Vis Pesaro per la prima giornata: «Il gruppo del resto è cambiato poco e il direttore sportivo Andrea Colombino sta facendo un gran lavoro per cercare un rinforzo per ognuno dei tre reparti, sempre tenendo d’occhio il bilancio. Comunque la solidità della società e il secondo posto dell’anno scorso hanno aumentato l’appeal del club, poi dirigenti e giocatori si confrontano e si sparge la voce che qui si fanno le cose in maniera seria». Piccola parentesi: l’aumento di credibilità della Torres un mese fa è sfociato anche nella nomina di Udassi nel consiglio direttivo della Lega Pro come rappresentante del girone B.

Il mercato chiude venerdì. Si possono depositare i contratti sino alle 23,59 del 30 agosto. Ancora qualche giorno dunque per trovare i profili che interessano: un difensore, un centrocampista centrale e un centravanti. Magari qualche nome già sondato potrebbe ripensarci qualora non arrivino offerte dalla Serie B. Le aspettative sono aumentate, ma questo non spaventa la società. Anzi, il presidente rossoblù spiega: «Se le aspettative sono cresciute significa che c’è interesse e questo è positivo. Noi restiamo ambiziosi e umili». Udassi è sereno, anche perché, rivela, «l’anno più difficile è stato il primo di Serie C. Qualcuno l’aveva vissuto da giocatore, ma era un mondo nuovo, cambiato tantissimo. Quell’annata sofferta ci ha dato grande forza e ci ha permesso di crescere in maniera rapida».

