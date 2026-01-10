Torres all’ultimo respiro 

Torres 2

Campobasso 2

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Nunziatini; Sala (43’ st Lunghi), Giorico, Brentan Zambataro (43’ st Liviero); Mastinu; Di Stefano (24’ st Zecca), Musso (14’ st Diakite). In panchina Marano, Petriccione, Biagetti, Mercadante, Dumani, Bonin, Masala, Carboni. Allenatore Greco.

Campobasso (3-4-1-2) : Tantalocchi; Papini, Lancini, Celesia; Pierno (27’ st Cristallo), Gargiulo Brunet, Martina; Gala (40’ st Di Livio); Padula (27’ st Sarr), Bifulco (40’ st Magnaghi). In panchina Rizzo, Muzi, Cerretelli, Armini, Lombari, Serra, Parisi. Allenatore Zauli.

Arbitro : Caruso di Viterbo.

Reti : pt 15’ Mastinu, 44’ Martina; st 47’ Celesia, 50’ Diakite (r).

Note : ammoniti Di Stefano, Zambataro, Lancini, Brunet, Celerio. Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 2.383 (62 ospiti).

Sassari. La Torres rifiuta la beffa. Va sotto al 92’ ma riacciuffa la gara al 95’ grazie al primo rigore stagionale. Firmato da Diakite, che gioca con la febbre ma è lucido dagli 11 metri per realizzare il 2-2 che fa esplodere il “Vanni Sanna”. Risultato giusto. Ottimo primo tempo, ripresa con leggera prevalenza del Campobasso ma finale da squadra vera, di grande carattere. Pazienza se non arriva il bis dopo il colpaccio di Pontedera, anche perché i molisani hanno mostrato la forza e la quadratura tattica di chi lotta per il sesto-settimo posto.

Primo tempo

Ci prova subito la Torres con Mastinu, che riceve da fuori e spara un diagonale basso angolatissimo che il portiere riesce a deviare. Il Campobasso risponde all’8’ con una progressione a sinistra di Martina e un cross pericoloso che Nunziatini allontana di tacco.

La squadra sassarese passa al quarto d’ora: Brentan crossa in mezzo dove c’è Zambataro, che appoggia indietro in area a Mastinu il quale calcia di potenza e insacca. Rossoblù di casa pericolosi al 33’ con Di Stefano che, sugli sviluppi del corner, prova a piazzare la palla che però esce di un metro. Poi Mastinu dribbla tre difensori a destra e serve al centro, il pallone è prolungato per Di Stefano che prova a piazzarla bassa ma il tiro è ancora fuori.

Al 38’ contropiede della Torres con Sala che scappa a destra e serve al centro dove Mastinu stoppa e tira mancando di pochissimo la porta. Il Campobasso pareggia quasi a sorpresa al 44’: Pierno va via a destra e crossa in area piccola dove Martina anticipa Fabriani e colpisce di testa scavalcando Zaccagno.

Secondo tempo

Torres avanti al 55’ con Zambataro che riceve da Nunziatini a sinistra e fa partire un tiro-cross. Al 69’ Celesia recupera palla sulla trequarti, avanza e calcia rasoterra: palla a meno di un metro dal palo destro.

Quando esce Di Stefano si passa al 3-4-2-1, con Sala che va a fare il trequartista e Zecca l’esterno destro. Al 91’ tiro improvviso di Magnaghi da 30 metri: angolato, ma Zaccagno ci arriva. Al 92’ Celesia azzecca il tiro da fuori area: palla all’incrocio, è l’1-2. La Torres non si arrende e al 93’ su traversone di Brentan in area piccola Zecca va al tiro ma Tantalocchi chiude col corpo. Nel successivo angolo due giocatori della Torres vanno a terra. L’arbitro dopo le immagini ravvisa il fallo su Antonelli e concede alla squadra sassarese il primo rigore della stagione, che Diakite realizza al 95’ spiazzando il portiere.

Parla il mister

Nel dopo gara il tecnico Alfonso Greco ha elogiato i suoi giocatori: «I ragazzi hanno dimostrato grande carattere perché dopo la mazzata del gol subito nel recupero hanno dimostrato di non voler perdere. Il punto vale moralmente come una vittoria, anche se dopo il primo tempo speravamo di riuscire a vincere».

RIPRODUZIONE RISERVATA