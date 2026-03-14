Torres all’ultimo respiro 

Torres 2

Ravenna 2

Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Sala, Giorico, Mastinu (36’ st Masala), Zambataro; Sorrentino, Di Stefano; Luciani (48’ st Lunghi). A disposizione: Marano, Petriccione, Fabriani, Brentan, Dumani, Idda, Zanandrea, Diakite, Bonin, Liviero. All. Greco.

Ravenna (3-4-1-2): Poluzzi; Scaringi, Esposito, Solini; Donati, M. Mandorlini, Lonardi, Bani (24’ st Rrapaj); Tenkorang (41’ st Corsinelli); Fischnaller (41’ st Italeng), Okaka (24’ st Spini). A disposizione: Anacoura, Morigi, Falbo, Motti Calandrini, Karim, Da Pozzo. All. A. Mandorlini.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.

Reti: pt 34’ Fischnaller; st 13’ Di Stefano, 29’ Fischnaller, 47’ Nunziatini.

Note: ammoniti Donati, Mastinu, Tenkorang, Bani. Recupero: 1’ pt-4’ st Spettatori: 2.721.

La Torres rifiuta l'ingiustizia di una sconfitta dopo una gara dominata per 70 minuti. La pareggia al 92' con l'incornata di Nunziatini che fa esplodere il “Vanni Sanna”. Non era più in campo l'ex Fischnaller, sostituito dopo la doppietta (senza esultanza) che ha portato per due volte in vantaggio il Ravenna. I rossoblù di Greco hanno dato spettacolo cercando con Mastinu nel primo tempo e Giorico nel secondo. Il computo delle occasioni è schiacciante: la Torres ne ha create il triplo e anche gli angoli sono eloquenti: 12-2.

La cronaca

Al 13’ assist di Mastinu per Zambataro, l’esterno centra la traversa. Poi Poluzzi neutralizza la conclusione di Di Stefano. Il Ravenna passa al 34’: tiro di Mandorlini, rimpallo e palla che finisce casualmente a Fischnaller che in area non sbaglia.

Nella ripresa al 49’ Sorrentino serve Di Stefano che angola bene ma il portiere arriva a deviare e sull’angolo ancora prodezza di Poluzzi che respinge l’incornata di Baldi. Il gol è nell’aria e arriva al 58’: Di Stefano in mezza girata infila di prepotenza. Per il Ravenna Okaka spreca da due passi poi al 75’ perde palla Zambataro e il neoentrato Spini mette in mezzo per il raddoppio di Fischnaller. Al 91’ Zambataro per Luciani che calcia al volo: ancora prodezza di Poluzzi. Sull’angolo numero 12 la Torres fa 13: Nunziatini di testa pareggia.

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