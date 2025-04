Torres all’ultimo respiro 

Ascoli 1

Torres 2

Ascoli (4-2-3-1) : Raffaelli; Alagna, Menna (30’ st Gagliolo), Curado, Maurizii; Varone, Bando (30’ st Odjer); Baldassin (18’ st Adjapong), Carpani (18’ st Tremolada), Marsura; Forte (30’ st Corazza). In panchina Livieri, Zagaglia, Caucci, Toma, Bertini, Maiga, Silvestri, Silipo, D’Uffizi, Gagliardi, Ciabuschi. Allenatore Di Carlo.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Dametto, Antonelli, Mercadante; Zecca (37’ st Zambataro), Giorico, Mastinu (37’ st Masala), Guiebre; Scotto (25’ st Brentan), Fischnaller (25’ st Nanni); Zamparo (15’ st Diakite). In panchina: Petriccione, Fabriani, Idda, Liviero, Casini, Varela. Allenatore Greco.

Arbitro : Di Reda di Molfetta.

Reti : secondo tempo 6’ Zecca, 13’ Forte, 50’ Nanni.

Note : ammoniti Guiebre, Carpani, Baldassin, Dametto, Bando, Diakite, Recupero 1’ pt-5’ st Spettatori 4.757 (79 da Sassari).

Ascoli. Una vittoria di testa, visto come sono state segnate le due reti da Zecca e Nanni. Una vittoria con triplice firma: la fortuna, Nanni che insacca di testa al 95’ e il portiere Zaccagno che in almeno due occasioni compie il miracolo. La Torres vince ad Ascoli 2-1 riassaporando il gusto pieno del colpaccio dopo due mesi di astinenza ma obiettivamente la prestazione ha mostrato più ombre che luci. Vittoria non olet, anzi profuma di ipoteca sul terzo posto. L’Arezzo non può più raggiungere la squadra sassarese, che conserva il +4 sul Pescara, a due giornate dal termine. Basterà una vittoria per rendere aritmetico il podio.

La partita

Inizio promettente della Torres, schierata con tutti gli uomini d’esperienza. Al 4’ Zecca da destra mette in mezzo, tocca un difensore ma il portiere è attento. Al 13’ passaggio a pallonetto di Mastinu per Guiebre che in area a sinistra converge e cade a contatto con Alagna. L’arbitro lo ammonisce per simulazione. L’inerzia cambia e va dalla parte dei marchigiani. Al 21’ il primo miracolo di Zaccagno: traversone a centro area, tocco potente di Forte, ma il portiere respinge. Al 37’ grande azione di Marsura sulla sinistra, ma il diagonale è largo.

La ripresa

La Torres la sblocca a sorpresa al 51’: da sinistra Guiebre sfugge al difensore, crossa e sul secondo palo è appostato Zecca che di testa insacca. L’Ascoli ci mette poco a pareggiare: al 58’ Marsura mette in mezzo dove Forte incorna saltando sopra Guiebre. Al 62’ su tiro di Forte i padroni di casa chiedono invano il rigore per un tocco di mano di Mercadante. Qualche minuto dopo il secondo miracolo di Zaccagno: va via di potenza Forte che serve Marsura al centro, tiro angolato ma il portiere rossoblù ci arriva. Il finale è ascolano ma nell’ultimo minuto di recupero fallo sciocco di Alagna: batte la punizione Brentan e Nanni svetta di testa.

