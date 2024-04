Torres alla ricerca della forma giusta in vista dei playoff 

Sassari. Se la Torres “piange”, la Carrarese non ride. I rossoblù sono arrabbiati dopo la prova sottotono offerta al “Vanni Sanna” contro la Fermana, costata la sconfitta per 2-1, ma la classifica non ne ha risentito perché hanno perso pure i toscani, nettamente, per 4-1 sul campo della Recanatese. Tanto da dare l’impressione che non credano nella rimonta sulla vice capolista. La matematica chiede ancora due punti nelle ultime tre gare ai sassaresi per suggellare la pole position dei playoff promozione, ma questo solo se la terza in classifica sarà in grado di fare l’en plein nelle ultime tre giornate. Basta un pareggio e i giochi saranno comunque fatti. Anzi, la Carrarese dovrà difendersi dal Perugia, che si è portato a -2.

Il posticipo

La Torres deve giocare lunedì il posticipo ad Arezzo, formazione che deve difendere il posto negli spareggi promozione, poi riceverà la corazzata Cesena (già in Serie B) e infine chiuderà sul campo del Pineto che oggi spera ancora nel decimo posto ma tra due settimane potrebbe essere demotivato.

Prove e provini

Il tecnico Alfonso Greco si è lamentato per il calo di concentrazione e cattiveria dei suoi, ma è il primo a sapere che dopo una stagione vissuta al limite e spesso al di sopra delle proprie possibilità un calo è sempre in agguato. L’allenatore rossoblù approfitterà delle ultime partite per mettere in condizione alcuni giocatori e verificarne altri. Nell’undici titolare è stato inserito il difensore Rosi, che ha debuttato come braccetto destro della difesa a tre. Deve ritrovare il ritmo partita ma tre azioni sono bastate per capire la qualità di un giocatore che ha fatto tanti anni in serie A (con la Roma soprattutto) e nelle ultime due stagioni era in serie B col Perugia.

Il tecnico ha voluto anche rivedere Nunziatini a centrocampo, Sanat come esterno destro e Goglino in attacco. Probabile che per i tre giovani ci sia ancora spazio nelle prossime partite e che, forse, si riveda in campo il centrocampista Kujabi. L’obiettivo è sapere per la fine della stagione regolare quali sono i giocatori sui quali poter fare sicuro affidamento nei playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA