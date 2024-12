Torres alla ricerca del bis 

Sassari. Basta regali al “Vanni Sanna”. E poco importa se si avvicina il Natale. La Torres ha concesso già troppo alle avversarie arrivate a Sassari: 12 punti, tanti quanti quelli ottenuti dai rossoblù. Oggi (inizio alle 15) c’è un solo risultato da prendere in considerazione: la vittoria. Indispensabile per ritornare a inseguire il primato che porta direttamente in Serie B o comunque una posizione migliore dell’attuale quarto posto. Del resto, al di là della consueta prudenza, tra le due formazioni ci sono 15 punti e 9 gol di differenza.

La società si sta spendendo molto per fare tornare il pubblico allo stadio, soprattutto in Gradinata, quella che ha conosciuto la maggiore flessione: “La tua voce può fare la differenza” è lo slogan. Gli spettatori sono scesi dagli oltre 5mila contro il Milan Futuro del 18 settembre ai 3.200 circa della gara contro l’Ascoli. Duemila biglietti in meno fanno anche una differenza economica, soprattutto in previsione del mercato di gennaio dove si potrebbe pescare almeno un rinforzo.

Tradizione e invasione

Mezzo secolo senza sconfitte contro la Lucchese, tante vittorie e pochi pareggi. L’ultimo ko è anche il più eclatante: l’8 dicembre la Torres stava perdendo 2-1 contro i rossoneri toscani quando l’espulsione del rossoblù Idini causò un’invasione di campo. Alcune cronache raccontano addirittura di un poliziotto costretto a esplodere un colpo di pistola in aria per disperdere i facinorosi. Il risultato fu trasformato in 2-0 a tavolino. Da allora però la Lucchese ha raccolto al massimo qualche pareggio. Nella stagione passata la squadra di Greco ha vinto entrambe le gare per 2-0, con quattro goleador diversi: Fischnaller, Ruocco, Giorico e Masala.

I rivali

Il tecnico Gorgone ha optato nell’ultima gara per la difesa a quattro. Resta da capire se sia stata una scelta momentanea dettata dalle caratteristiche dell’Arezzo, che gioca con tre attaccanti, o se sia proprio una svolta tattica. Nelle ultime tredici giornate i toscani hanno vinto solo una volta (2-1 col Pontedera) e incassato ben sei sconfitte precipitando in zona playout. Se la Torres ha tre giocatori indispobili, gli infortunati Masala e Goglino più lo squalificato Mastinu, la formazione ospite è senza l’esperto difensore Sabbione (squalificato), il centrocampista Welbeck e il bomber Magnaghi (miglior goleador con 4 centri) perché alle prese con problemi fisici. Occhio all’ex Saporiti, trequartista bravo negli assist.

La formazione

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre; Varela, Fischnaller, Scotto. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA