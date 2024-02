Torres alla prova Juventus Next Gen 

La Torres non deve demoralizzarsi perché tutti parlano di lei e la squadra è protagonista di una stagione straordinaria. Così si è espresso pochi giorni fa, durante la sua presentazione, il neo acquisto Aleandro Rosi, 36 anni, un passato rilevante in diversi club di categoria superiore tra cui principalmente la Roma.

Ora i giallorossi hanno subito l’occasione di dimostrare che il periodo negativo, due sconfitte consecutive e tanti gol incassati, è alle spalle. Sabato in anticipo al Vanni Sanna arriva la Juventus Next gen: un successo scaccerebbe i fantasmi della crisi e terrebbe a distanza i più immediati inseguitori, Perugia e Carrarese, rispettivamente a 7 e 8 punti di distanza, mentre ormai il Cesena sembra davvero irraggiungibile con le sue nove lunghezze di vantaggio sui rossoblù. Certo i sassaresi devono svoltare e riprendere il cammino che, nella prima metà del campionato, li ha portati a contendere seriamente il primato alla corazzata romagnola. La qualificazione ai playoff sembra in cassaforte, però il campionato è duro e proseguire con l’andatura delle ultime gare potrebbe mettere a rischio anche gli spareggi promozione. Ma la Torres di Greco ha tutte le carte per superare il momento no e tornare a far sognare i tifosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA