Torres alla prova Gubbio 

Sassari. Rilanciata dal colpaccio di Sestri Levante, la Torres prova a fare il bis in trasferta. Certo, il Gubbio (inizio gara alle 20,45) è avversaria di ben altro spessore, che mira di entrare nei playoff dalla posizione più alta possibile, ma l’ambizione non può sedarsi a seconda della qualità dell’antagonista.

Il campionato spezzatino diviso in tre giorni per ogni turno ha eletto a capolista solitaria il Pescara (2-2 dei rossoblù in Abruzzo), che ha due punti di vantaggio sulla squadra sassarese e uno sulla vice capolista Ternana, attesa dall’impegno ad Arezzo che condivide il terzo posto con la Torres. Giornata quindi favorevole per provare a sgranare il gruppone, anche se va ricordato come questa sia la quinta partita in quindici giorni.

L’avversaria

Il Gubbio ha appena perso l’imbattibilità con la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Arezzo. La formazione umbra aveva iniziato benissimo: successo col minimo scarto contro Sestri Levante e Lucchese, poi tre pareggi di fila con Ternana, Perugia e Campobasso. La difesa è la migliore del girone insieme alla Ternana: appena 3 reti incassate. Alla tenuta concorre il nuovo portiere Venturi, che proviene dalla Casertana (dove ha fatto molto bene, così del resto nella Reggiana della promozione in Serie B), ma sono una garanzia anche i veterani difensori Pirrello e Signorini, che hanno esperienza tra i cadetti. I problemi sono in attacco: la miseria di 3 gol segnati, tutti nella ripresa, due dall’ala D’Ursi (con un rigore) e uno da Tommasini. Peggio ha fatto solo la cenerentola Legnago Salus con 2 reti. Il nuovo tecnico Taurino predilige la difesa a tre, quindi potrebbe essere un confronto tra formazioni speculari.

Recuperi

L’ala destra Varela ha ripreso ad allenarsi con la squadra. Magari non è ancora pronto per ritornare titolare, ma un suo impiego anche per 20-30 minuti può essere decisivo perché tra i giocatori di fascia è quello dall’accelerazione più impetuosa, con l’azione che finisce generalmente con un cross. È l’unico rossoblù uscito da un’infermeria nella quale restano i difensori Idda e Antonelli, il regista Giorico, il centrocampista Brentan e l’esterno destro Zecca. Per questo sono andati in Umbria anche i tre giovani della Primavera allenata da Marco Sanna: Xhani, Marini e Minnelli. Bisogna considerare poi che martedì ha rimesso piede in campo il centravanti Diakite. Ha giocato l’ultimo quarto d’ora, anzi 20 minuti considerando il recupero, quindi anche lui va considerato come un altro cambio di lusso.

Il difensore mancino Mercadante è un ex freschissimo, ma è da vedere se sarà ancora impiegato come titolare o se il tecnico Alfonso Greco gli concederà un po’ di riposo. Da capire poi se a destra verrà confermato Zambataro o l’allenatore farà altre scelte.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Fabriani, Coccolo, Dametto (Mercadante); Zambataro (Guiebre), Casini, Mastinu, Liviero; Scotto, Fischnaller; Nanni. Allenatore Greco.

