Torres alla prova del sette 

Sassari. La Torres cerca di eguagliare le magnifiche sette vittorie di fila dell’andata. Campo non semplice quello di Ancona (inizio alle 14), squadra che affida le speranze di uscita dalla zona playout soprattutto alle partite casalinghe, visto che davanti ai propri tifosi ha conquistato 21 punti dei 33 attuali che le valgono il quartultimo posto.

Per i rossoblù di Alfonso Greco il successo vale al 90 per cento il secondo posto, perché con sole cinque giornate da giocare il vantaggio in doppia cifra sulla Carrarese sarebbe virtualmente incolmabile. E la Torres potrebbe pensare soltanto a lavorare per mantenere la giusta condizione fisica e apportare eventuali piccole innovazioni tattiche in previsione dei playoff che portano alla Serie B. Col secondo posto gli spareggi inizierebbero più avanti: la seconda classificata entrerà in lizza al secondo turno della fase nazionale, quindi il 18 e il 21 maggio, tre settimane dopo la chiusura della stagione regolare.

L’avversaria

L’Ancona è quartultima e solo una vittoria può proiettarla fuori dalla zona playout. Nel ritorno ha battuto in casa Fermana 2-1 e Olbia 2-0, ha perso contro Virtus Entella, Cesena e Rimini e pareggiato contro la Carrarese 2-2. Risultati che sembrano suggerire una vulnerabilità contro le migliori formazioni del girone. Un dato da tenere d’occhio è la tendenza a calare dopo l’intervallo: ben 30 gol su 45 li ha incassati nella ripresa. All’andata la Torres si è imposta 1-0 con gol di Ruocco al 77’. I marchigiani dovrebbero schierarsi con la difesa a tre, anche se chi gioca contro la Torres è costretta spesso a portare dietro i due esterni di centrocampo per difendersi dalle incursioni di Zecca e Zambataro, quindi di fatto la retroguardia diventa a cinque. I giocatori da tenere d’occhio: anzitutto il bomber Spagnoli, che ha realizzato 12 reti, due su rigore, più i centrocampisti Paolucci e Saco (quasi un cestista, sfiora i due metri di altezza), che hanno firmato 5 gol a testa.

Rossoblù

Stabili i disponibili. Sono rimasti a Sassari il difensore Fabriani, il centrocampista Kujabi e la punta Sanat, alle prese con problemi fisici. In panchina il difensore Rosi, secondo e ultimo acquisto del mercato di gennaio. C’è la curiosità di vederlo in campo almeno qualche minuto, ma è difficile capire se sia pronto. Per il resto, solito ballottaggio sulle fasce dove in tre si contendono due posti: Zambataro, Zecca e Liviero. Anche per il tridente offensivo c’è da capire se rientrerà Mastinu e quindi uscirà Scotto, perché è difficile in questo momento tenere fuori uno tra Ruocco e Fischnaller.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Cester, Zambatoro; Scotto (Mastinu), Ruocco; Fischnaller. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA