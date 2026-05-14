Torres al completo col Bra  

Sassari. Al completo, con fiducia, ma senza presunzione. Dopo il colpaccio per 1-0 a Sestri Levante, la Torres si prepara alla gara di ritorno dei playout contro il Bra in programma domani sera al “Vanni Sanna” con inizio alle 20,30.

La squadra sassarese resterà in Serie C con qualsiasi risultato tranne che con una sconfitta con uno scarto di 2 o più gol. Un doppio vantaggio che si è costruita sia nella stagione regolare, chiusa davanti alla formazione piemontese, sia nel match d’andata. Gara uno ha dimostrato quanto si era intuito già nei due confronti di campionato, pur finiti entrambi 1-1: la formazione rossoblù ha qualcosa in più, soprattutto a livello tecnico. Qualità che per essere sfruttata al meglio va abbinata alla lucidità e all’attenzione, come accaduto sul campo di Sestri Levante.

Rientri

Il tecnico Alfonso Greco può contare sull’organico praticamente al completo. Hanno ripreso ad allenarsi l’esterno Zambataro e il regista Giorico. Difficile capire se sabato saranno utilizzati come titolari, viste le buonissime prestazioni di Liviero sulla fascia sinistra e di Brentan in mezzo al campo. Comunque sia, avere due cambi di tale qualità in panchina garantisce sicurezza e un pizzico di variabilità tattica qualora occorresse modificare qualcosa nell’assetto o nel gioco durante la gara.

L’unico che resta in dubbio è ancora il giovane Dumani, che in ogni caso sinora è stato utilizzato col contagocce.

Ternana ininfluente

Negli ultimi giorni ha tenuto banco la crisi della Ternana, data vicinissima al fallimento. Dopo il primo tentativo di mercoledì scorso, è stata fissata una seconda asta per venerdì prossimo (il 22 maggio) alle ore 9. Le difficoltà economiche non sono una novità per il club umbro, che ha vissuto pericolosamente gli ultimi anni. In ogni caso la Torres non pensa proprio alla possibilità che la società sia esclusa con il conseguente ripescaggio di chi perde i playout.

La squadra sassarese vuole conquistare sul campo la conferma della categoria, anche per sottolineare i propri meriti acquisiti durante la rincorsa dall’ultimo posto nella stagione regolare che non si è concretizzata nella salvezza diretta solo per il “rocambolesco finale” di Pesaro, con la Sambenedettese che sl 96’ perdeva e tra il 98’ e il 99’ ha ribaltato tutto.

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