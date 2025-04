Torres ai playoff: tutte le date e le possibili sfide 

Sassari. Tre settimane per chiudere la stagione regolare e confermare il terzo posto. Poi altre due di preparazione ai playoff che la Torres, se si confermasse sull’ultimo gradino del podio, scatteranno l’11 maggio con la fase nazionale. La road map per ritentare l’assalto alla Serie B è pronta.

Campionato

Sono rimaste quattro partite in campionato: domenica arriva la Spal, poi c’è la trasferta ad Ascoli, quindi il match al “Vanni Sanna” contro il Carpi e infine la partita sul campo della Lucchese. Forse solo la terza gara potrebbe non avere più significato per la classifica, in tutte le altre i rivali giocheranno per fare punti che consentano loro di evitare i playout salvezza. Il Pescara ha 3 punti di ritardo dai rossoblù ma deve recuperare un turno. Gli abruzzesi giocheranno in casa contro Arezzo, Gubbio e Campobasso, in trasferta contro Pineto e Legnago Salus. Sulla carta, avversarie che dovrebbero proporre qualche difficoltà tecnica in più.

Le date

Gli spareggi per la Serie B inizieranno il 4 maggio, la domenica dopo la chiusura della stagione regolare. I primi due turni prevedono partite a eliminazione diretta tra avversarie dello stesso girone classificate dalla quinta alla decima posizione. Il 7 maggio alle vincenti del primo turno si aggiungeranno le formazioni arrivate quarte nei tre gironi.

La Torres se resta terza entrerà nel primo turno della fase nazionale con le altre due terze e la vincitrice della Coppa Italia: si giocherà con gare di andata e ritorno l’11 e il 14 maggio. Gli accoppiamenti con le vincitrici della fase regionale saranno stabiliti con il sorteggio e così anche nel secondo turno della fase nazionale, che l’11 e il 18 maggio coinvolgerà le tre seconde. Può capitare quindi che si incrocino due formazioni dello stesso girone, come accaduto l’anno scorso alla Carrarese che aveva affrontato prima il Perugia e poi la Juve Next Gen. Le quattro vincenti dei playoff nazionali accederanno alla Final Four, dove gli accoppiamenti saranno ancora definiti col sorteggio. Le semifinali sono in calendario il 25 e il 28 maggio. Le finali per la promozione in Serie B si disputeranno il 2 e il 7 giugno.

