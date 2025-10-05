torres agli ottavi della coppa italia 

Il terzo e ultimo turno della fase a gironi della Coppa Italia di Serie C consente alla Torres di accedere agli ottavi. Lo 0-0 nel derby contro l’Atletico Uri, disputato ieri al Basilio Canu di Sennori, premia le rossoblù che vantano una migliore differenza reti (+7) rispetto alle giallorosse (+2). Entrambe chiudono a quattro punti il girone 14, ma a proseguire nella competizione sono le ragazze di Pierfranco Simula.

Nel prossimo weekend parte il campionato. Le tre squadre sarde sono inserite nel girone A con altre nove del nord Italia. Atletico Uri e Tharros faranno il loro debutto in trasferta: le giallorosse di Angel Parejo saranno di scena a Sedriano, mentre una sfida di fuoco attende le ragazze di Giuseppe Deiana contro la supercorazzata Moncalieri. Impegno casalingo e probante anche per la Torres contro la Pro Sesto, altra candidata alla promozione.

Preparativi

Il prossimo campionato di Eccellenza continua a prendere forma. Una sintesi definitiva dovrebbe delinearsi oggi: alle 18 è fissata una riunione della Figc Sardegna per definire il quadro della nuova stagione, che dovrebbe partire a metà novembre. Dovrebbe iscriversi anche l’Arzachena 2015, così che siano tredici il numero di squadre ai nastri di partenza.

Intanto le società si preparano. Dopo quelli di Incani e dell’ex Maracalagonis Agostini, la Real Sun Service ha ufficializzato altri tre innesti: Chiara Russu, attaccante ex Atletico Uri, e i due difensori Elisabetta Tola, ex Torres, e Antonia Marrone, proveniente dalla Tharros. Venerdì alle 17,30 alla Fiera Promo Autunno a Sassari è in programma la presentazione della rosa.

Oggi invece inizia la preparazione del Caprera, che sabato ha annunciato il nuovo tecnico Angelo Cossu (con Fabio Doriano allenatore in seconda) e può già contare sulle due nuove attaccanti Camila Gonzalez, 20enne argentina, e Camelia Ennassiri, 19enne francese. Il Maracalgonis ripartirà dallo zoccolo duro delle scorse stagioni e da nuovi innesti con l’obiettivo di posizionarsi a ridosso delle grandi. Lo stesso obiettivo di Pgs Audax Frutti d’Oro, Gioventù Assemini e Tortolì. Lavori in corso anche per le matricole del torneo. Venerdì alle 17 il Simaxis sfiderà al Comunale in amichevole il Cagliari U17.

