Torres, adesso tocca a te 

Sassari. Il “Vanni Sanna” è sold out. Nonostante l’aumento della capienza a 6.200 posti con l’apertura del settore basso dei distinti. Cinquecento tifosi arriveranno dalla Campania, ma il resto dello stadio sarà tutto rossoblù. «Mi aspetto una bolgia, i tifosi sapranno trascinarci e noi dobbiamo cavalcare l’onda dell’entusiasmo», ha dichiarato il tecnico Alfonso Greco alla vigilia. Si gioca alle 20,30 e non ci sono più calcoli da fare. La Torres va in semifinale solo se batte il Benevento. Con qualsiasi scarto. Chi passa il turno incontrerà la vincente tra Carrarese e Juventus Next Gen, che hanno pareggiato 1-1 all’andata. La doppia semifinale si giocherà il 28 maggio e il 2 giugno.

Il ko

La sconfitta per 1-0 dell’andata ha detto che la formazione campana è stata soltanto più cinica, non certo superiore nel gioco e neppure nel numero di occasioni. Secondo mister Greco «dovremo fare una gara di alta intensità e usare l’intelligenza nel possesso palla, senza farci prendere dalla frenesia se non riusciamo a segnare subito. È come fosse il secondo tempo di una gara che dura 180 minuti. Non importa quante occasioni creiamo e quando, l’importante è sfruttarle perché ora conta chi fa gol».

Variazioni

Il Benevento dovrebbe riproporre la stessa formazione schierata all’andata, mentre nella Torres potrebbero esserci un paio di variazioni. La prima riguarda l’attacco, dove sono in ballottaggio Diakité e Fischnaller. Leggermente favorito l’ivoriano, che oltretutto ha firmato la rete al 93’ dell’ultima vittoria stagionale rossoblù: due mesi fa proprio in casa contro la Vis Pesaro. Inoltre Fischnaller è leggermente affaticato e quindi potrebbe partire dalla panchina.

Sulla fascia sinistra Liviero ha le stesse chance di Zambataro. L’unica altra variazione possibile (poco probabile) è l’avanzamento di Mastinu sulla trequarti. Al quel punto però dovrebbe fargli posto Ruocco oppure la Torres rinuncerebbe sia a Diakité sia a Fischnaller con Kujabi a centrocampo per tamponare le incursioni di Talia, autore del gol martedì. In ogni caso è una gara da giocare in sedici, nel senso che per tenere alta l’intensità e avere le variazioni tattiche richieste dall’evoluzione del match occorrerà utilizzare anche tutti i cambi.

In difesa Rosi e Fabriani scalpitano, così come Kujabi e Cester a centrocampo e Diakité e Goglino in attacco. Senza dimenticare Sanat.

Le formazioni

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro (Liviero); Ruocco; Scotto, Diakité (Fischnaller). Allenatore Greco.

Benevento (3-4-3) : Paleari; Berra, Capellini, Viscardi; Improta, Talia, Nardi, Simonetti; Ciciretti, Perlingieri, Lanini. Allenatore Auteri.

