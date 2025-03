Torres, addio promozione diretta   

Sassari. La promozione diretta è andata. Per cercare la serie B restano i playoff. I 10 punti di ritardo dalla capolista Virtus Entella sono addirittura superiori ai 9 della stagione passata quando in fuga c’era il Cesena. Con otto turni da giocare è inutile farsi illusioni o trincerarsi dietro la frase che “la classifica non si guarda ancora”. L'unica formazione capace di impensierire la capolista è la Ternana, che ha vinto quattro delle ultime cinque gare: se arriverà ad abbassare il distacco di 4 punti potrà puntare tutto sullo scontro diretto all'ultima giornata.

Il futuro rossoblù

Resta da capire quale sarà la posizione della Torres al termine della stagione regolare. Gli spareggi per la serie B sono sicuri, diventerebbero matematici dopo il turno infrasettimanale di domani, con un risultato positivo a Perugia. La squadra sassarese è attualmente terza a -6 dalla vice capolista Ternana, ma è come fossero 7 punti vista la sconfitta nello scontro diretto. Un divario non impossibile da colmare ma che presuppone un percorso netto o quasi da qui alla fine, oppure un crollo degli umbri.

Il vantaggio dei rossoblù sul quarto posto è di appena 3 lunghezze, perché il Pescara sembra avere superato la crisi. Va ricordato che la Torres ha il vantaggio di vittoria e pareggio negli scontri diretti, quindi è come se il distacco fosse di 4 punti. Decisamente più netto il vantaggio sul quinto posto, occupato dalla Vis Pesaro: +7 col 2-0 nei confronti diretti.

A oggi quindi le possibilità di chiudere al terzo posto sono almeno il 65%. Tradotto in risultati: con sei vittorie la posizione diventerà inattaccabile, ma probabilmente basteranno anche 5 vittorie e un paio di pareggi. Chi chiude al terzo posto salta i primi due turni dei playoff della fase a gironi, chi arriva quarto evita solo il primo turno.

In campo

Contro il Legnago, Greco ha schierato il consueto 3-4-2-1 ma con giocatori inediti: Mastinu e Masala in mezzo al campo, Carboni e Varela sulla trequarti dietro Fischnaller. L'atteggiamento pigro della squadra nel primo tempo ha impedito che emergesse la tecnica e la rapidità dei giocatori di maggior classe. Resta l'impressione che Mastinu e Carboni possano giocare insieme come trequartisti dietro una punta ma protetti da un centrocampo più robusto, mentre metterli insieme a Varela (a sinistra dove dà un po' fastidio all'esterno Guiebre) può funzionare solo contro avversarie che tengono la difesa alta o comunque si sbilanciano alla ricerca della rete.

Meglio osare comunque, anche nell'ottica di far riprendere il ritmo partita ad alcuni giocatori. In questo senso positivo il rientro del difensore Dametto, anche se ha ancora un po' di ruggine dopo lo stop di due mesi per infortunio, così come i 90 minuti giocati da Mastinu che era reduce da problemi fisici.

Si è rivisto anche l'attaccante Scotto, anch'egli fermo da oltre due mesi. Non erano della partita invece le punte Zamparo (squalifica) e Diakite (influenza), anche se ormai per l'ivoriano la disponibilità a intermittenza è diventata una regola.

Nelle prossime gare sarà interessante vedere altre composizioni della formazione iniziale per portare tutti alla migliore condizione possibile per i playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA