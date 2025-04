Torres ad Ascoli per blindare il podio 

Sassari. «È ora di ruggire più forte», dicono gli ultras dell’Ascoli invitando la tifoseria a essere più rumorosa e vistosa allo stadio Del Duca, dove questo pomeriggio arriva la Torres (inizio del match alle 15). È ora di mettere il terzo posto in cassaforte, può rispondere la squadra sassarese, che se tornasse alla vittoria come minimo manterrebbe il +4 sulle inseguitrici Arezzo e Pescara e, come premio massimo, avrebbe la certezza aritmetica del podio se i toscani perdessero in casa della capolista Virtus Entella e gli abruzzesi non andassero oltre il pareggio col Gubbio.

L’avversaria

Sarà anche ai limiti della zona playout, però l’Ascoli rappresenta una delle grandi della Serie C. Fresca retrocessa dalla B, la società marchigiana vanta 16 stagioni in A (l’ultima nel 2007), una Mitropa Cup nel 1987 e due rarità come la Read Leaf Cup del 1980 vinta in Canada e il Torneo di Capodanno nel 1981, che è poi anche l’unica edizione organizzata da Lega e Figc.

Fuori casa

L’ultimo colpaccio lontano da Sassari della Torres risale al 12 febbraio: 1-0 ad Arezzo con gol di Guiebre. Dopo di che sono arrivate tre sconfitte di fila sui campi di Ternana, Perugia e Pianese e il pareggio di Chiavari con la Virtus Entella.

Risultati che hanno spezzato quella sorta di invulnerabilità dei rossoblù lontano dall’Isola, dove il rendimento era superiore a quello casalingo. La squadra di Greco ha necessità di ritrovare anche la convinzione in trasferta in vista dei playoff, che nella fase nazionale si disputeranno nello spazio di gare di andata e ritorno.

Fronte avanzato

Il tecnico rossoblù ha spiegato che Fischnaller continua ad allenarsi fortissimo, nonostante sia il giocatore più utilizzato dopo il portiere Zaccagno. Va detto che è proprio la capacità di dare tutto anche in settimana che consente all’attaccante altoatesino di avere una continuità di elevato rendimento davvero rara. Dare tutto è una forma mentis che non sempre corrisponde al cento per cento della condizione.

Greco deve valutare anche lo stato di forma delle altre punte per schierare un tridente o un triangolo offensivo che sia ben amalgamato come caratteristiche. L’esperimento del doppio centravanti (Diakite e Zamparo) è rimasto isolato e comunque ha senso solo se dietro c’è un trequartista come Mastinu.

Le caratteristiche di Scotto, che fa molto movimento (ma non sarebbe male puntasse di più alla porta), sono diverse da quelle di Varela, che invece cerca sempre la profondità ma ancora ha problemi nella lettura della posizione dei difensori.

Moduli e scelte

La Torres è cristallizzata nel modulo con difesa a tre, due mediani e due esterni. Cambia solo la disposizione dell’attacco, che a volte è stato schierato con tre giocatori in linea, più recentemente con un trequartista o due punte di movimento alle spalle di due attaccanti o un centravanti. L’Ascoli predilige la difesa a quattro, dove rientra l’argentino Curado, mentre per quanto riguarda centrocampo e attacco ha due opzioni: il 4-3-3 oppure il 4-2-3-1.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre; Mastinu; Fischnaller, Diakite (Scotto). Allenatore Greco.

