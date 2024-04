Torres ad Arezzo per garantirsi il secondo posto 

Sassari. Il due deve restare senza tre. Non che il secondo posto sia in pericolo, anche se ancora la matematica tiene in vita la Carrarese, ma è meglio evitare la terza sconfitta di fila dopo quelle di Gubbio e in casa con la Fermana che hanno certificato l’impossibilità di raggiungere il Cesena, ormai promosso in serie B. La Torres è attesa da una prova di orgoglio nel posticipo di domani al Comunale di Arezzo (fischio d’inizio alle 20,45) contro una formazione temibile e motivata perché deve difendere il posto nei playoff promozione.

La Torres scenderà in campo conoscendo già il risultato di Carrarese-Rimini, che giocano stasera alle 18,30. I toscani inseguono a 8 punti, significa che se non battono il Rimini non possono più raggiungere la Torres. Dal canto loro, anche qualora la Carrarese vinca i rossoblù sono certi matematicamente del secondo posto se conquisteranno la vittoria ad Arezzo. In caso di successo dei toscani e pareggio ad Arezzo il distacco scenderebbe a 6 lunghezze e sarà tutto rimandato al big match contro il Cesena nel penultimo turno. Va ricordato infatti che in caso di arrivo a pari merito le due squadre hanno una vittoria a testa ma la Carrarese ha una differenza reti migliore grazie alla schiacciante vittoria nel girone di ritorno per 5-1.

A prescindere dal risultato della Carrarese, la formazione di Greco è chiamata a rialzare la testa. Non sarà comunque semplice portare via punti da Arezzo. Nel girone di ritorno la squadra allenata da Indiani ha migliorato il rendimento casalingo: ha perso solo contro Pescara (1-2) e Juventus Next Gen (0-1) e ha battuto Rimini, Recanatese, Ancona e Vis Pesaro. Occhio però a questa statistica, che denuncia una certa fragilità difensiva dopo l’intervallo: l’Arezzo nel secondo tempo ha subito 27 reti contro le 14 del primo tempo.

All’andata successo della Torres dopo una gara rocambolesca. Prima il doppio vantaggio firmato da Fischnaller e Ruocco, poi il pareggio ospite (2-2) e quindi la rete di Mastinu all’83’ per la vittoria.

