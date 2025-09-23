VaiOnline
Serie C.
24 settembre 2025 alle 00:37

Torres a un passo dai playout 

Contro la Juve Next Gen arriva il terzo ko in campionato 

Juventus Next Gen 2

Torres 1

Juventus Next Gen (3-4-2-1) : S. Scaglia; Pedro Felipe, F. Scaglia, Rouhi (30’ st Puczka); Savio (15' st Deme), Faticanti, Macca, Pagnucco (15’ st Turco); Vacca (43’ st Cudrig), Anghelè (30’ st Pugno); Guerra. In panchina Mangiapoco, Fuscaldo, Owusu, Brugarello, Van Aarle, Makiobo, Martinez, Turicchia. Allenatore Brambilla.

Torres (3-5-2) : Petriccione; Biagetti (1’ st Fabriani), Idda, Mercadante; Zecca, Sala, Brentan (1’ st Giorico), Nunziatini, Lunghi (18’ st Dumani); Di Stefano (9’ st Marano), Musso (37’ st Diakite). In panchina Stangoni, Marano, Masala, Carboni, Bonin, Starita, Zambataro. Allenatore Pazienza.

Arbitro : Palmieri di Brindisi.

Reti : st 2’ Musso, 26’ Macca, 46’ Pedro Felipe.

Note : espulso al 6’ st Petriccione per tocco di mano fuori area. Ammoniti Anghelè, Brentan.

Alessandria. La Torres si inguaia da sola. L’espulsione del portiere Petriccione, uscito avventatamente fuori dall’area per poi toccare la palla con la mano, ha invertito la tendenza del match. Da una vittoria meritata la formazione di Pazienza passa a una sconfitta (la terza in sei gare) che rende la classifica precaria. La Juventus Next Gen sfrutta la superiorità numerica e vince 2-1 segnando la rete della vittoria al 91’ su azione d’angolo, vero tallone d’Achille dei rossoblù, a prescindere da chi c’è in porta.

La cronaca

Torres senza ben sei giocatori, tutti infortunati: Zaccagno, Mastinu, Antonelli, Lattanzio, Stivanelli e Scheffer per una botta rimediata in rifinitura. I rossoblù sono in controllo, a parte un tiro a girare di Faticanti i padroni di casa combinano poco. Invece il portiere Scaglia si oppone ai tiri della punta Di Stefano (17’) e di Brentan (20’).In apertura di ripresa Lunghi crossa da sinistra, Sala fa da sponda e Musso insacca. Passano 3’ e Petriccione combina la frittata. La Torres in 10 si difende e gioca solo di ripartenza ma al 71’ Macca con un rasoterra che passa fra tante gambe trova il pari. Al 90’ Marano si oppone al tiro di Pugno ma sul conseguente angolo Felipe Lopez incorna per la vittoria.

