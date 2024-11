Torres a Rimini per spezzare il sortilegio 

Sassari. La miglior squadra del girone in trasferta, la Torres, gioca in casa della squadra che ha raccolto meno davanti ai propri tifosi, almeno tra quelle della zona playoff. Domani all’inusuale orario delle 12,30 il “Romeo Neri” ospita il match tra Rimini e Sassari. Detta così sembrerebbe scontata, ma il tecnico Alfonso Greco avverte: «È una squadra solida che ha saputo ottenere risultati importanti contro Ternana e Perugia».

Occhio alla tradizione negativa dei rososblù sul campo romagnolo. Sono 23 i confronti, iniziati alla fine degli anni Cinquanta: 13 vittorie per il Rimini, 9 pareggi e un solo colpaccio sassarese, nella stagione 1988/89, un 4-0 per la formazione che, allenata da Liguori, chiuse al quarto posto col Cagliari vincitore del campionato. Per la cronaca le reti furono siglate da Zola, Ennas e Tolu (più un autogol). Un solo successo esterno dunque in 65 anni. Un sortilegio da spezzare per restare isolati al secondo posto in attesa di altri passi falsi del Pescara. La capolista giocherà oggi contro il Sestri Levante, una volta tanto prima della Torres. Sulla carta gli abruzzesi sono nettamente favoriti. Il tecnico Alfonso Greco ancora non guarda classifica e calendario: «C’è molto equilibrio e le gerarchie si definiranno solo a marzo, ecco perché ripeto che la corsa dobbiamo farla su di noi cercando di ottenere sempre il massimo risultato e di correggere quei dettagli che ancora non vanno, come ad esempio nel primo tempo contro la Pianese».

I numeri

La formazione romagnola è reduce dalla prima sconfitta in trasferta del campionato: ha perso 1-0 a Gubbio incassando la rete al 94’. A ogni modo il suo rendimento esterno resta superiore a quello casalingo: 10 punti contro i 7 conquistati al “Neri” (con una gara in meno), dove i biancorossi hanno battuto solo due formazioni di bassa classifica come Milan Futuro e Legnago Salus, peraltro con lo scarto minimo, hanno pareggiato con la Pianese e hanno perso contro Virtus Entella, Pescara e Spal.

La difesa ha incassato appena 12 reti, solo 3 nel primo tempo, 9 dopo l’intervallo. L’attacco invece fatica: 14 gol e di questi appena 3 sono stati realizzati in casa. Il più prolifico è l’attaccante Cernigoi con 4 reti, seguito dal ventitreenne Garetto. L’anno scorso è stato rispettato il fattore campo: 2-1 al “Vanni Sanna” con doppietta di Diakite, mentre è finita 3-1 a Rimini con Delcarro, Morra e Ubaldi (l’unico rimasto) che hanno risposto a Fischnaller.

Masala in dubbio

L’unico giocatore che potrebbe saltare la trasferta è il centrocampista Alessandro Masala, come spiega l’allenatore Alfonso Greco: «Ha avuto un incidente a un dito del piede e dobbiamo valutarlo». A posto invece l’attaccante Gigi Scotto, come chiarisce il tecnico: «Soffre un po’ i terreni sintetici e siccome ci siamo allenati a Latte Dolce abbiamo preferito farlo lavorare meno, ma è a disposizione». Squadra quindi quasi al completo, dato che sono rientrati nelle ultime tre settimane tutti gli infortunati e sia il difensore Antonelli sia il centrocampista Brentan hanno già giocato titolari nell’ultimo turno, contro la Pianese. «Spero sia sempre così, in modo da poter scegliere i giocatori adatti al tipo di partita».

