Torres a ranghi ridotti 

Sassari. La Torres prova a calare il tris, ma sul campo del Pontedera si presenta con una formazione rimaneggiata. Stasera nell’anticipo della 28esima giornata (inizio alle 20,45) l’allenatore Alfonso Greco deve rinunciare almeno a cinque giocatori e ne ha un altro paio in forte dubbio. Tre i rossoblù squalificati: il difensore Idda, l’esterno destro Zecca e il centravanti Diakité. Fermo per infortunio il centrocampista Kujabi e anche il difensore Fabriani non sembra pronto al rientro. Sta meglio invece Antonelli, ma allo stesso tempo c’è qualche dubbio per il centrocampista Cester (affaticamento) e per la punta Fischnaller, che ha saltato la gara di domenica dopo un problema fisico accusato nel riscaldamento. Oltre ad Antonelli, che riprenderà il posto al centro del terzetto difensivo, rientra dalla squalifica il portiere Zaccagno, peraltro ben sostituito dal veterano Garau nel match contro il Perugia.

Dubbi di formazione

Se il terzetto difensivo sembra a posto, col confermato Siniega insieme ad Antonelli e Dametto, sono diverse le soluzioni per il centrocampo. Senza Zecca, sulla fascia destra può giocare Zambataro, a meno che il tecnico non dia ancora fiducia a Masala come fatto sul campo della Lucchese. Con Cester affaticato, il posto al fianco di Giorico in mezzo al campo possono prenderlo Lora o Nunziatini (errore in occasione del gol a parte, aveva disputato una buona prova contro la Juventus Next Gen), mentre sulla sinistra dovrebbe giocare Liviero. In attacco con Fischnaller non al meglio potrebbe rientrare dal primo minuto Ruocco per giocare nel tridente completato da Scotto e Mastinu, che da trequartista è più pericoloso.

L’avversaria

All’andata è finita 0-0. Nel girone di ritorno il Pontedera sta palesando difficoltà che l’hanno fatto arretrare nelle posizioni basse della zona playoff. Nelle ultime sei giornate una rocambolesca vittoria esterna per 5-4 contro la Recanatese, quattro sconfitte (Cesena, Perugia, Pineto e Rimini) e un pareggio interno con l’Arezzo. Occhio al dato: la difesa è particolarmente vulnerabile: 18 reti incassate nelle ultime sei gare. Per quanto riguarda invece il rendimento tra gare casalinghe e in trasferta non ci sono particolari differenze. I migliori realizzatori sono, con 6 reti, Isaias Delpupo, centrocampista offensivo in prestito dal Cagliari, e l’attaccante Ianesi. Curiosità: sono due giocatori Under 22.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Siniega, Antonelli, Dametto; Zambataro (Masala), Giorico, Nunziatini (Lora), Liviero; Mastinu; Scotto, Ruocco.

