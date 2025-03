Torres a Perugia  per dimenticare  il Legnago Salus 

Sassari. La Torres ritorna in campo a 72 ore dal pareggio casalingo contro il Legnago Salus. Oggi alle 18,30 la squadra sassarese è di scena al “Renato Curi” di Perugia. L’obiettivo è la vittoria, che manca da due turni. Necessaria per difendere il terzo posto dall’assalto del rinvigorito Pescara e per ritrovare lo slancio che sembra affievolito dopo la sconfitta contro la Ternana. Al di là delle dichiarazioni di facciata i rossoblù di Greco iniziano a pensare in termini di playoff, non solo come posizione nella griglia ma anche come fase preparatoria agli spareggi.

Il Perugia invece è a +8 dai playout e a -4 dai playoff, ai quali fa decisamente un pensierino. Gli umbri dovrebbero quindi avere un atteggiamento abbastanza aggressivo e offensivo e non di contenimento.

L’avversaria

Gara non semplice quella odierna, perché il Perugia ha come caratteristiche quella del rendimento casalingo (ha ottenuto 22 punti sui 33 totali) e quella di non sbandare mai: nessuna sconfitta con due reti di scarto. Per restare alle partite giocate a Perugia dopo il giro di boa: 1-1 contro Pianese, 1-0 sul Carpi, 0-0 col Pescara, 0-1 con Vis Pesaro, 2-1 con Ascoli. Il migliore realizzatore della squadra di casa è Montevago con 8 reti.

All’andata vittoria per 2-1 della Torres grazie alla doppietta di Fischnaller, arrivata prima e dopo il gol di Lisi.

Assenze

L’esterno sinistro Guiebre è squalificato, l’attaccante Diakite ancora influenzato, i difensori Antonelli e Mercadante sono fermi per problemi fisici. Terzetto praticamente obbligato in difesa, con Idda centrale e Dametto e Fabriani a fare da braccetti, a meno che il tecnico Greco non intenda utilizzare Zambataro nel terzetto della difesa, mentre Liviero prenderà il posto di Guiebre sulla corsia sinistra. A centrocampo sono almeno in tre a contendersi due maglie: Giorico, Mastinu e Brentan. In attacco è nuovamente disponibile Zamparo che ha scontato la squalifica. Probabile che l’allenatore rossoblù ricomponga il tridente con Fischnaller e Varela alle spalle di Zamparo.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Dametto, Idda, Fabriani; Zecca, Giorico, Mastinu, Liviero; Fischnaller, Varela; Zamparo. Allenatore Greco.